文總英文名刪Chinese　綠去中華戰術

針對文總英文名稱刪“Chinese”一事，媒體人樊啟明在臉書發文表示看法。（照：樊啟明臉書） 中評社台北3月18日電／由賴清德擔任會長的中華文化總會，17日下午召開第九屆第二次會員大會，完成更名程序，將英文名稱刪掉Chinese，改為“National Cultural Association of Taiwan（簡稱NCAT）”。對此，媒體人樊啟明指出，民進黨的“國家認同”工程，從“去中化”進入“去中華化”的深水區。



文總秘書長李厚慶表示，文總原英文名稱為“General Association of Chinese Culture（簡稱GACC）”，近年隨著文總積極推動國際文化交流與合作，團隊及會員成員在海外參展、訪問時，經常被詢問英文名稱使用“Chinese”而非“Taiwan”的原因，因此調整名稱以更清楚呈現台灣文化定位的討論，逐步在組織內展開。文總表示，未來將以更名後的名稱，持續深化台灣文化的國際連結。



針對文總英文名稱去“Chinese”，樊啟明18日在臉書發文表示，民進黨早年修改課綱、調整歷史視角，這是切斷對岸文化臍帶的起手式。如今，手術刀精準揮向了“中華”二字本體，包括體育轉播裡，官方口徑極力放送“台灣隊”，把“中華隊”擠到邊緣；文化總會的英文招牌換上“Taiwan”，這些符號的挪移都不是偶然。



他指出，綠營執政團隊企圖打造一套全新的“國家”敘事，一步一步將“中華民國”外殼掏空、填入“台灣主體性”。這套只做不說的切香腸戰術，既能向獨派交代，又能避開“修憲”的極高門檻。由於民進黨政府施政在“國會”受到在野黨制肘，選舉年加強力道操作認同政治，是凝聚選票的最快捷徑。