中評鏡頭：抗日英雄林少貓　在屏東留下傳奇

潮州日式歷史建築文化園區介紹抗日英雄林少貓，以Q版漫畫故事來呈現。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東3月19日電（記者 蔣繼平）潮州日式歷史建築文化園區曾是“林少貓抗日事件”主戰場之一，有見證林少貓事件的重要歷史文物，包括因該事件殉職的日本巡查後藤松次郎的石塚。園區不僅用Q版漫畫方式介紹林少貓，也有紀念抗日烈士林德慶、林炳榮的匾額，延續歷史情感。



園區附近為林少貓潮州辦務署抗日事件的發生地，還有殉職日本巡查後藤松次郎的石塚，是該事件留下唯一的有形歷史物件，算是見證林少貓事件的重要歷史文物。園區內也都以林少貓抗日故事為歷史敘事主軸。



林少貓（1865年—1902年），本名苗生，字義成，小名少貓，以小名稱世，是台灣早期的抗日領袖，與簡大獅、柯鐵虎並稱為“獅虎貓三猛”、“抗日三猛”。目前林少貓的牌位被供俸在高雄忠烈祠。



1897年林少貓率眾攻打鳳山、潮州一帶，並進攻台南新化日本憲兵隊，擊殺日本軍警數人，聲名大噪。隔年日人在嘉義至恆春一帶慘虐鎮壓，林少貓再度襲擊潮州辦務署與恆春城，卻遭到日本海陸軍猛烈反擊，退走恆春。



1899年林少貓接受招降。1902年台灣各地抗日活動大抵敉平，總督府決心剿滅林少貓，於是藉故進軍後壁林，以砲火猛攻一日，少貓及其部眾不及應戰而亡。林少貓勢力消滅後，日本總督府宣佈每年5月30日為“台灣恢復治安紀念日”。



另外，園區也展示內埔林家古厝曾高掛1947年行政院特頒紀念抗日烈士林德慶、林炳榮“忠勇成仁”、“忠誠愛國”匾額。雙匾是由林家後代捐贈潮州日式歷史建築文化園區，期盼延續這份珍貴的歷史與情感。



潮州日式歷史建築文化園區，位於屏東縣潮州鎮的鎮中心。日據時期為官舍，戰後改做為公路局第五十一區養護工程處的宿舍，也被稱為“公路新村”，其居民自1985年陸續搬離，2018年完成第一期修復工程開放。