大陸10項惠台　傅崐萁籲台官方勇敢接球

藍委傅崐萁。(中評社 資料照) 中評社台北4月12日電／針對中共中央台辦12日宣布10項對台措施，國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁表示，習鄭會豐碩成果，絕非偶然，而是國民黨長期堅持“交流代替對抗”路線的具體展現；呼籲民進黨政府，應順應民意與國際潮流，勇敢接球、務實回應。



國民黨主席鄭麗文7日至12日訪問中國大陸，並與中共總書記習近平舉行會談。中共中央台辦今天授權發布10項政策措施，包含恢復兩岸空中客運直航正常化、推動上海市及福建省居民赴台自由行試點。



傅崐萁透過新聞稿表示，這不僅是兩岸關係的重要突破，更是國民黨持續努力所累積的具體成果，讓世界清楚看見國民黨有能力為兩岸降溫、為區域和平創造出路。



傅崐萁提到，回顧2024年，國民黨率先跨出關鍵一步，他率領17位“立委”訪陸，展開務實交流。正是這樣的堅持，才逐步累積互信，促成今日習鄭會後一系列具體政策的落地。這次大陸公布的10項利多措施，正是對國民黨努力最直接的回應，也是對台灣人民最實質的支持。



傅崐萁強調，鄭習會豐碩成果絕非偶然，而是國民黨長期堅持“交流代替對抗”路線的具體展現。當前國際局勢也正在轉變，俄烏戰爭逐步走向緩和，中東局勢亦出現談判曙光。在全球都在尋求和平與穩定的此刻，台海更沒有理由成為衝突熱點。百工百業、全體民眾最真實的期待，就是安定生活與經濟發展。



傅崐萁呼籲民進黨政府，應順應民意與國際潮流，勇敢接球、務實回應。當對岸已釋出善意並提出具體政策，政府更應積極規劃配套，包括觀光接待、交通建設、法規鬆綁等，讓10項利多真正落地，轉化為人民看得見的成果。



此外，國民黨也發出新聞稿，國民黨副主席張榮恭說，中共中央台辦主任宋濤宣布的10項對台措施，有利於兩岸交流合作，尤其符合台灣各界期待，是兩岸關係和平發展的重要助力，非常值得歡迎。這可以說是大陸方面託鄭麗文的手，送給台灣民眾的禮物，展現善意和誠意，對台灣完全是利多，是對鄭麗文推動兩岸和平、共同發展的積極回應。



張榮恭表示，國民黨主張“和陸以利民，共榮以興台”。呼籲民進黨政府為民眾利益著想，朝野就兩岸關係和平發展進行良性競爭，台灣整體利益必將獲得加倍提升。