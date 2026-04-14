謝寒冰：綠擋兩岸交流連林濁水都看不下去

國民黨主席鄭麗文。（國民黨提供資料照） 中評社台北4月14日電／大陸在中國國民黨主席鄭麗文訪陸之際宣布十項惠台措施。綠營強力反批“了無新意”，民進黨前“立委”林濁水卻批民進黨“調子拿捏未免過度慷慨激昂”。媒體人謝寒冰指出，如果兩岸真的和平，民進黨就沒戲唱了，所以一定會死命阻擋兩岸交流。這連林濁水都看不下去了。



林濁水12日在臉書表示，國民黨主席鄭麗文雖振奮於反守為攻，但情形必如事先所料，歷史不會有什麼有意義的變化。所以回顧起來，坦白講民進黨對她韃伐雖符人之常情，但調子拿捏也未免過度慷慨激昂。



謝寒冰13日在《何橞瑢辣晚報》節目指出，這次惠台10項政策，民進黨一定是分成兩類，一類只是酸一酸地說“小心啊～不要又養套殺”，包括農漁產品、影視作品，甚至兩岸間的旅遊交流，民進黨不會一直阻擋。只要是對岸要買台灣的東西或台灣貨物可以銷陸，基本上民進黨都不太會擋，頂多就是酸而已。但是大陸貨品要來台灣，民進黨一定阻擋。



謝寒冰認為，民進黨基本上就不希望兩岸之間交流，他們除了會搞意識型態，什麼都不會。特別是今年選舉到了，更不能讓兩岸交流。兩岸若交流，民進黨就不用選了！民進黨過去一直不斷在營造、醜化中國大陸的形象，希望台灣人都覺得中國大陸非常可怕，“但是我想問賴清德，如果時時抱持這樣的想法，怎麼可能跟對岸有和平”？



謝寒冰指出，這次連林濁水都看不下去了！批評民進黨會不會“撻伐得太過激昂了”？綠營不是都覺得沒什麼了不得嗎？不是“新瓶裝舊酒”嗎？不是“了無新意”嗎？那為何那麼激動！如果沒什麼了不起的東西，“那你就放他去嘛，反正國民黨不過就是個在野黨，他能做什麼”？



