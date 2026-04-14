韓媒揭密台潛艦自造　各國技術拼裝而成

台灣自造潛艦海鯤號。(照片：台船提供資料照) 中評社台北4月14日電／《韓國經濟新聞》13日報導揭露台灣“潛艦自造”計劃的爭議。多名曾參與計劃的韓籍技術人員表示，潛艦開發過程高度依賴外國技術，但僅以短期合約聘用外籍工程師，只要發現工程師不再具備利用價值就毫不留情解約拋棄。



該報導並指出，一名參與計劃的韓籍工程師說，全球尚無完全由單一國家獨立完成潛艦開發的案例，台灣的潛艦自造更接近“整合各國技術拼裝而成”的模式。



韓媒表示，曾任職於台灣國際造船公司（CSBC）的韓籍工程師A表示，台灣透過高薪吸引外籍技術人員，但一旦認為“無利用價值”便迅速終止合作。A先前曾是大宇造船（現為韓華海洋）的潛艦工程師，他指控在台任職期間曾被要求提供韓國“張保皋級潛艦”的設計圖等機密資料，且人力多以數月為單位簽約，一旦未達要求即遭解約。



A工程師參與的正是台灣自製潛艦（IDS）計劃。然而韓媒指出，儘管台灣官方強調“自造”，實際在技術層面相當仰賴外援。由於德國、日本等技術強國基於政治考量拒絕合作，台灣轉向自行開發，期間尋求美英等國技術支援，並同步延攬海外人才。



韓媒說，業界認為，在實際設計與建造階段，韓國工程師扮演的角色相當關鍵。同樣參與計劃的韓籍工程師B說，全球尚無完全由單一國家獨立完成潛艦開發的案例，台灣的潛艦自造更接近“整合各國技術拼裝而成”的模式。儘管首艘潛艦已完成亮相，但受制於政治分歧影響，2至8號艦建造進度緩慢。多名韓方人士預期，未來潛艦建造仍將仰賴韓國技術人員。原因在於雙方已有合作經驗，且其他國家對台灣潛艦計劃持保留態度。



韓媒揭露，韓國有兩間中小型防衛產業公司2019年前後與台方簽約，協助台灣媒合具潛艦經驗的韓國人員，例如從大宇造船或軍方離職的專家。韓國國家情報院當時認定企業涉嫌技術外流，隨後交由警方調查，法院已在去年12月判決其中一間企業有罪。一名韓國國家情報院相關人士透露，“確認台灣試圖透過韓國技術人員，蒐集韓國設計圖。”