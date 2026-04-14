曾嗆柯炒地皮　李妍慧夫妻名下擁5百筆土地

“僑委會副委員長”李妍慧。（中評社 資料照） 中評社台北4月14日電／台“監察院”14日公布最新一期廉政公報，包含多位官員、“部會”首長財產申報，其中，“僑委會副委員長”李妍慧與配偶名下500多筆土地、債務新台幣10億用於合建保證金，相當驚人。而日前因病過世的“行政院”經貿辦公室前副總談判代表顏慧欣也在列，顏慧欣生前最後一次申報，存款新台幣600萬、債務新台幣1770萬；另外，台“中央銀行”總裁楊金龍則是存款新台幣4563萬。



根據“監察院”14日公布的最新一期廉政專刊，“僑務委員會副委員長”李妍慧與丈夫楊勝翔名下73筆土地、27筆建物，大部分為農牧地或已簽約出售，另有454筆土地、1筆建物交付信託，李存款3486萬4044元、有價證券總價額271萬4910元，2棟預售屋及信託財產專戶總值3850萬3617元，12筆保險，債務10億2696萬5200元用於合建保證金，投資建設公司3億。



台灣民眾黨創黨主席柯文哲在二年前競選“總統”期間，爆發農地停車場爭議，當時還是新竹市議員的李妍慧曾質疑柯文哲是買農等都更炒地皮，卻反被質疑與建商夫婿坐擁大筆土地。



日前因病逝世的“行政院”經貿辦公室前副總談判代表顏慧欣顏慧欣名下4筆土地、2筆建物位於桃園，存款600萬4062元、6筆保險，債務1770萬5205元用於周轉金。



“退輔會主委”嚴德發名下1筆土地、1筆建物皆位於高雄，存款1161萬5161元，基金受益憑證420萬3256元，22筆保險。



不當黨產委員會主委林峯正，在花蓮縣吉安鄉光明段有8筆土地，台北市北投區有2筆土地、1筆建物，台北市文山區有1筆土地、1筆建物；一輛SAAB汽車，所有人為配偶解瑄；存款2730萬9568元、有價證券總價額8274萬603元、保險2筆。債務則為71萬7843元，用於一般購屋。信託方面，有5筆位於雲林台西的土地、台北中山的土地及建物各1筆、台北士林的土地及建物各1筆；國內上市櫃股票總價額3783萬8570元。



“央行”總裁楊金龍名下1筆土地、2筆建物位於台北市北投，存款4563萬4767元，債券151萬966元，基金受益憑證290萬1492元，5筆保險，另有2筆位於高雄土地交付信託。