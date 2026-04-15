鄭麗文再遞橄欖枝　希望和賴面對面溝通

國民黨主席鄭麗文。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月15日電（記者 張嘉文）剛結束訪陸行程的中國國民黨主席鄭麗文今天在中常會上表示，她願意再一次誠懇地希望民進黨、賴清德，放下個人的成見跟得失，為了整個國家民族的未來，為了和平的大業，如果國共兩黨都可以坐下來談，為什麼民進黨跟在野黨不能夠坐下來面對面地溝通？



鄭麗文說，她由衷祝福賴清德出訪非洲一切順利圓滿，她可以等賴回來（指兩人見面），因為台灣內部的“憲政”僵局片刻都不該再耽擱了，所以她非常誠懇地向民進黨遞出橄欖枝，也希望民進黨的朋友們、賴清德能夠看見、聽見來自鄭麗文誠摯的、12萬分的誠意。



國民黨主席鄭麗文12日結束訪陸行程，今天下午主持訪陸後的首場中常會，由於訪陸行受到好評，讓中常會上的士氣相當高昂。



鄭麗文在中常會不僅談到訪陸行成果，也延伸提到台灣內部和解的可能性。她說，在訪陸前也多次強調，兩岸的事務絕對不是國民黨的專利，我們願意打前鋒，我們願意在荊棘滿布、沒有人相信的時刻，勇敢地踏出第一步。但她也在訪陸時說過，路是人一起走出來的，所以她非常期待不分朝野，一起團結，朝共同努力目標邁進，讓台灣的下一代都能夠追逐自己的夢想。



鄭麗文說，她希望台灣的內耗早一天停止，無謂的惡鬥早一日平息，否則每次看到“立法院”黨團的戰將們，她都非常地心疼，這麼優秀的問政人才，不應該把他們的時間精力浪費在這些無謂的惡鬥、內耗、口水，他們又何嘗不希望展現自己的專業，為台灣人民、為台灣社會謀福祉，提出進步的法案？但無奈在台灣的政治環境裡頭，必須每一個人都全副武裝。



鄭麗文說，所以在這裡，她願意再一次誠懇地喊話民進黨和賴清德，放下個人的成見跟得失。她強調，為了整個國家民族的未來，為了和平的大業，如果國共兩黨都可以坐下來談，為什麼民進黨跟在野黨不能夠坐下來面對面地溝通？

