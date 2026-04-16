鄭麗文挺勞工　提大陸AI經驗值得借鏡

國民黨主席鄭麗文出席台灣總工會慶祝勞動節模範勞工表揚大會。（中評社 方敬為攝） 中評社台中4月16日電（記者 方敬為）中國國民黨主席鄭麗文今天受邀出席“台灣總工會慶祝勞動節模範勞工表揚大會”，她致詞感謝全台勞工對經濟發展的奉獻，並提及她上周赴大陸參訪，看到了高度自動化的上海洋山深水港、小米車廠等。大陸產業隨著科技進步，把最辛苦、危險的工作讓AI、機械去執行，值得借鏡，對勞動力的定義也要改寫。她呼籲政府對勞工權益的保障、提昇都要與時俱進、時刻轉型。



台灣總工會16日在台中市舉辦“慶祝勞動節模範勞工表揚大會”，邀請鄭麗文出席向獲獎勞工致意，並表達祝福。



鄭麗文致詞表示，感謝台灣總工會對全台勞工無微不至的照顧和支持，並積極督促政府要落實勞保永續經營、照顧退休勞工等措施，台灣經濟成績要歸功各位負責、勤勉、高素質、有人性、有溫度的勞動力。



鄭麗文並指出，隨著時代進步，未來對勞動力的定義要重新改寫，尤其台灣面臨人口老化、少子化等問題，未來勞工福利制度，包括保障退休權益、順應人工智慧技術導入等，如何讓AI成為輔助勞工的工具，而不是全面取代人力，是重要課題。



鄭麗文說，未來在職場上，最辛苦、危險的可以讓AI去做，她這次去北京最後一天，參觀小米汽車廠，總共5萬名員工，有2.5萬人負責研發，在工廠作業的不到100名員工。她也見證高度自動化的上海洋山港，都值得台灣借鏡，新的時代來臨，勞工權益角色如何保障、提昇，政府要全面思考。



鄭麗文最後向勞苦功高勞工致上最高敬意，並強調，國民黨會成為支持勞工的後盾、照顧勞工、保護勞工，並提供新的希望和未來，台灣的就業機會、職場安全、生涯發展、退休保障一條龍完全配套，要給勞工美滿的希望與人生。