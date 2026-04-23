馬鈴薯發芽抑制劑容許量歐盟150倍　藍委批

“衛福部常務次長”莊人祥（左）。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北4月23日電（記者 莊亦軒）台灣進口美國馬鈴薯允許發芽抑制劑“克普芬”為30ppm高於歐盟150倍，克普芬過量有干擾人體內分泌、代謝物致癌疑慮。“衛生福利部常務次長”莊人祥23日在“立院”備詢回應，確實歐盟對於克普芬殘留標準是0.2ppm。但是歐盟標準是最嚴格的，美國的標準也是30ppm。



“立法院”財政委員會23日邀請“財政部部長”莊翠雲、“農業部部長”陳駿季、“衛生福利部部長”石崇良、“行政院主計總處”主計長陳淑姿就“馬鈴薯輸入之邊境管制、檢疫、查驗等機制如何保障國人食品安全，及後市場抽驗預算執行情形”進行專題報告，並備質詢。



中國國民黨籍“立委”李彥秀質詢為何對於美國馬鈴薯發芽抑制劑“克普芬”殘留標準高於歐盟標準150倍，克普芬及其代謝物三氯苯胺皆被列為潛在致癌物。



在2020年歐盟以健康風險為由將其全面禁用克普芬。歐盟的評估結論是，現有毒理學數據不足以排除克普芬對人體的風險，尤其是其代謝產物 3－氯苯胺（3－chloroaniline）被列為潛在致癌物，內分泌干擾的疑慮也未能排除。



李彥秀提到，現在我們對於克普芬的殘留值超過歐盟的150倍。莊人祥回應，雖然歐盟標準是0.2ppm，但是美國的標準也是30ppm。李彥秀不滿稱，不要跟我回嘴。食安過去蔡政府是5個洞，在“賴政府”變成7個洞、10個洞。



莊人祥表示，抽檢標準跟數據都在2018年就訂下來了，雖然跟歐盟有差異，但跟美國、日本都是一樣的。目前檢疫作法是，若“農業部”在邊境發現有發芽馬鈴薯，會將這些發芽馬鈴薯剔除。“衛福部”抽驗龍葵鹼，倘若驗出超過200ppm，就會整批退運；1批裡面可能有3個貨櫃，全部都會退運或銷毀，不能進入市場。食藥署會驗龍葵鹼、重金屬、農藥殘留，只要有1項超標，就一定退運或銷毀。