藍營學者輪番批賴清德　毀憲升高朝野衝突

台灣公共政策學會理事長紀俊臣。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月27日電（記者 張穎齊）“立法院”27日舉行賴清德彈劾案全院委員會聽證會，與會的專家學者台灣公共政策學會理事長紀俊臣、開南大學法律系兼任副教授仉桂美、新黨副主席李勝峯，輪番痛批賴清德、“行政院長”卓榮泰不公布、不副署、不執行“立法院”通過的法律，才是“毀憲”亂政，刻意裝不懂，意在升高朝野對立衝突。



李勝峯表示，彈劾賴清德案，是要凸顯台灣絕無僅有的亂象，民進黨與行政部門並不是不懂“憲政”，而是刻意裝不懂，以“毀憲”亂政方式，將衝擊台灣的生存。



仉桂美指出，台灣作為民主“國家”，必須堅守“憲政”與法治底線，但賴清德“憲法”課不及格，應該要上課、但他也不會來上，作為“總統”應理解“國會”意志即法律規範，重大事項須依法處理。若連基本原則都未掌握，將動搖“憲政”體系，要依法行使權責，讓“國家”運作回歸正軌。



紀俊臣則表示，賴清德彈劾案不僅涉及違法問題，更關乎“國家領導人”應負的“憲政”責任，“行政院長”由“總統”任命，若與“總統”立場衝突而拒絕副署，“總統”應負政治責任並處理爭議。此外賴清德未依“憲法”第44條開院際協商，而以非正式茶敘替代，導致朝野與院際衝突升高。



氣候先鋒者聯盟發起人、前台電員工楊家法則質疑，“賴政府”將電力數據美化，備轉容量率實際狀況未如官方宣稱穩定，且燃煤使用頻率增加，供電壓力仍高，包括台中火力發電廠燃煤量增加、老舊機組延役，以及風電與光電成本偏高等，“賴政府”的能源政策完全錯誤。



楊家法還說，若供電充裕，何需請台積電科技大廠降載或啟用柴油發電機？這反映出供電實況與官方說法存在落差，政府應如實揭露能源情勢，並加強電力調度與長期規劃。