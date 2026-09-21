陳建甫：台灣應關注中美交易的邊界感

淡江大學中國大陸研究中心主任陳建甫。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月22日電（記者 張穎齊）中美峰會24日將於美國華盛頓舉行，淡江大學中國大陸研究中心主任兼專任副教授陳建甫21日出席兩岸政策協會主辦的座談會分析，台灣不必過度執著於峰會中台灣被提到幾次，或憂慮是否會被中美交易？真正應關注的是中美交易的邊界感在哪裡？台灣應強化“國防”、深化台美連結及第一島鏈友台關係，並掌握半導體產業的矽盾優勢。



陳建甫表示，對於此次中美領導人會晤，不必定調為美國與中國的和解，或單純聚焦關稅問題，他較傾向將此次峰會視為“元首”互訪下的例行性外交互動，因此不用過度放大單次會面的結果，後續中美之間仍會有許多不同層級的會議與磋商。



陳建甫，美國俄亥俄州立大學博士，歷任淡江大學外交與國際關係學系副教授、中國大陸研究所專任副教授兼所長、未來學研究所專任助理教授兼代所長、中國一帶一路研究中心主任、台灣中國一帶一路研究學會理事長、台灣民主基金會董事、兩岸政策協會理事長等。



陳建甫分析，美國此次希望從中國取得的實質成果，可能包括增加採購美國農產品、擴大對美投資、開放中國市場，以及在部分關稅議題上讓步，不過考量中國目前的經濟狀況，部分要求未必容易實現，特朗普最希望取得的成果可能仍是中國增加採購美國農產品，美國中西部農業州與特朗普的國內政治利益密切相關，黃豆、玉米、小麥等農產品出口，也是特朗普希望爭取的成果。



陳建甫表示，如果中國增加購買美國農產品，即使實際規模未必非常龐大，特朗普仍可能將成果轉換為國內政治語言，強調自己有能力與中國交涉、為美國農業爭取利益，並藉此回應期中選舉前的政治需求。



“特朗普想爭取農業州支持及期中選舉成果的需求，中國也可能掌握這一點。”陳建甫說，中美在經貿談判中，要求取得相應的經濟或政治回報，因此台灣真正要觀察的不是峰會有沒有提到台灣，而是中美雙方什麼東西讓步了？以及這些讓步是否會波及台美關係、經貿、關稅或其他涉及台灣利益的議題。