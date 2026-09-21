連勝武：台灣愈醜化大陸　青年赴陸反差愈大

國民黨青年發展委員會主委連勝武。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月22日電（記者 張嘉文）台灣民眾赴中國大陸旅遊熱度持續升高，中國國民黨前主席連戰次子、國民黨青年發展委員會主委連勝武接受中評社訪問表示，許多台灣年輕人過去從電視、網路甚至課本接收到的大陸資訊，很多對大陸並不友善，也未反映現在真實狀況，因此當他們真正踏上大陸，看到當地近年快速發展，往往會“嚇一跳”，產生非常大的認知反差。



連勝武認為，台灣執政的民進黨政府若持續醜化大陸，民眾或青年赴陸後發現“原來不是像你們講的這樣”，這反而等於在替大陸做廣告。



根據台灣“交通部觀光署”統計，2025年台灣民眾赴陸約320萬至323萬人次，較2024年成長超過16%；2026年上半年赴陸旅遊人次約184萬。另據大陸國家移民管理局統計，今年1至6月台胞赴陸達285萬人次，包含旅遊、參訪、商務等各類往來，較去年同期成長24.9%。



連勝武在國民黨主席鄭麗文延攬下擔任青年發展委員會主委，投入兩岸青年交流，已多次帶領台灣青年赴大陸參訪。



他向中評社表示，大陸這些年各方面變化、進步速度非常快，但台灣許多年輕人平常從電視、網路及課本看到的內容，很多仍是對大陸不友善的資訊，甚至和現在實際狀況存在落差。



連勝武說，這些青年實際赴陸後當然會感到驚訝，甚至發現過去接收到的資訊和親眼看到的完全不同，“怎麼被你們宣傳的這個高鐵也沒有靠背啊，北京沒有冰箱，怎麼可能有這種事情？”這種落差愈大，年輕人反而愈可能回頭質疑台灣政府，為何過去要如此描述大陸。



他強調，如果一開始就持平、照實呈現大陸現況，台灣民眾赴陸後自然不會產生如此大的反差，現在卻因為實際看到的情況和原先認知差距太大，反而可能出現“哇！原來不是像你們講的這樣！哇，原來大陸這麼棒！”的反應，“這不是反而在幫大陸做廣告嗎？”

