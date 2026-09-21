洪耀南：美對台軍售年底前應會有所推進

淡江大學外交與國際關係學系助理教授洪耀南接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月22日電（記者 張穎齊）中美峰會24日將於美國華盛頓舉行，淡江大學外交與國際關係學系助理教授、兩岸政策協會理事長洪耀南接受中評社訪問分析，中國大陸領導人在峰會中一定會提出台灣議題，但真正的觀察重點不是中方說什麼，而是美國總統特朗普如何回應。他研判特朗普應不會藉由單次峰會改變既有結構，台海也不至於因一次峰會出現巨大變化。



針對外界關注約140億美元對台軍售案，是否可能採取拆成較小規模、分批處理的方式？



洪耀南表示，這可能性比較高，這筆軍售案較可能拆成不同批次處理，整個進程在今年底以前應會有所推進。



洪耀南表示，這場中美峰會觀察重點在於特朗普的回應，尤其峰會結束後，特朗普如何對外發言，不過即使會後特朗普出現某些新的說法，也不應立刻解讀為美國對台政策或美中關係出現結構性轉變。



洪耀南曾是蔡英文任民進黨主席期間的特別助理，哥哥洪耀福也當過民進黨秘書長，被視為英系智囊。



洪耀南進一步指出，觀察中美峰會，不能只看兩位領導人當天互動，更重要的是峰會之前，中美外交、財經等相關官員的談判究竟取得多少成果，雙方是否已經形成一定程度的共識。



洪耀南分析，中美領導人會晤後的公開發言，仍較偏向短期因素，也不會影響到整個長期的結構，因此不能只憑峰會中單一表述，就判斷台海局勢或美國政策發生巨大變化。