邱世卿：中美進入相對穩定狀態　台灣別誤判

台灣前空軍司令部少校參謀官邱世卿。（中評社 方敬為攝） 中評社南投9月22日電（記者 方敬為）針對中美元首擬於24日在華府舉行峰會，台灣前空軍司令部少校參謀官邱世卿接受中評社訪問表示，從今年5月份美國總統特朗普訪華，到9月於華府、11月在深圳APEC，中美領袖頻繁會面，代表雙方已奠定風險控管基調，縱使競爭架構不變，但雙方關係已進入相對穩定狀態。



邱世卿提到，近期媒體報導指出，一些赴美的台灣官員被特朗普政府官員要求，減少造訪華府智庫。另從美國第七艦隊穿越台海的次數驟降、美售台F－16戰機進度擱置等現象觀察，台灣基本上已在中美博弈當中被邊緣化，台灣要避免誤判形勢，民進黨當局若企圖引人注意，可能招致反效果。



邱世卿，台灣空軍官校畢業，曾擔任台灣空軍志航基地補給官、彈藥官、台灣空軍司令部少校資訊參謀官。現從事人工智慧應用研發，曾出版《戰爭下的平民生存手冊》引起話題。



針對預計9月24日在華府登場的中美峰會，邱世卿表示，研判將延續特朗普今年5月訪問北京所奠定的風險控管基調，這次中方領袖回訪白宮，從5月至今雙方的互動觀察，中美關係已進入宏觀上可控且相對穩定的狀態。



邱世卿指出，最近一段時間，台海議題並未成為這中美雙方的主要摩擦點，過去動輒高調穿越台灣海峽的美國第七艦隊，近期巡航次數大幅銳減，另外，美國售台的F－16戰機，先前軍方才宣布，有2架將抵達台灣，但就在中美領袖即將會面之際，2架戰機忽然被擱置在夏威夷，暫停輸台。相關現象，顯然是明確的政治訊號。



他指出，美國及歐洲友盟最近逐漸減少在第一島鏈“打卡”刷存在感的行為，代表華府與北京在此區域已達成某種程度的默契，特朗普政府在台海議題上的戰略收縮與言行一致性，值得高度關注。



此外，邱世卿表示，美國對台灣軍購目前實質處於“凍結”狀態，這也是中美關係回穩的第二個重要指標，他認為，中美領袖在時隔4個月內短時間再會，有幾個核心意義，首先是檢視自5月以來雙方在口頭與書面上各項共識的執行成果；其次則是基於過去4個月的良好配合，進一步探索雙方更深層次的合作機會。



他研判，此次行程時間緊湊，預期中美不會針對俄烏戰爭或中東危機等複雜的地緣政治難題深入探討，會將焦點集中在年均雙邊貿易額超過5000億美元的中美經貿關係上。在談判桌上，美方或將提出朝鮮議題並要求中國配合壓制，而中方則可能針對日本相關議題表態，並重申既有紅線，雙方藉由確認彼此底線來維持動態平衡。

