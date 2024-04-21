中評月刊：拜登政府香港政策特徵動因與影響

香港特別行政區的民主制度符合“一國兩制”方針，有利於維護香港居民民主權利和保持香港繁榮穩定。 中評社香港4月21日電/上海國際問題研究院港澳研究室主任、復旦大學統戰研究基地研究員、廈門大學台港澳研究中心研究員張建與上海國際問題研究院研究生方郅中在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊2月號發表專文《拜登政府的香港政策：特徵、動因與影響》，作者認為：基於中美關係惡化及地緣政治博弈的背景，拜登政府採取“以港遏華”的香港政策。中美在香港議題上的主要矛盾是中國政府在香港維護國家主權、安全、發展的核心利益和“一國兩制”的實踐與美國試圖以在香港構建自由、民主、人權為由實現“以港遏中”目的之間的矛盾。拜登政府的香港政策體現出推行“價值觀外交”，注重借助“人權”議題加大對香港事務的干預、聯動盟友干涉香港事務、實施涉港制裁，唱衰香港，試圖削弱香港國際金融中心地位、推動“港獨”國際化，為“港獨”分子提供支持和庇護、干擾香港國家安全法的實施等特徵。拜登政府激進的香港政策，特別是對香港事務的干預和所謂的“制裁”直接影響中美關係的發展、影響香港的國際聲譽和全球金融及商業中心地位、給在港經營的美國企業帶來極大的不確定性，嚴重損害美港之間的經貿關係。美國的政治施壓成為美企在港營商的最大威脅和挑戰。從未來趨勢來看，美國將繼續利用“三法一命令”對香港進行干預和施加制裁。面對美方的介入、施壓和制裁，中國政府和香港特區政府應差異化、精凖化、常規化和多元化對美方予以反制。面對美國對香港的以“去功能化”為主的“去風險”，香港應以“雙重深度融入”作為戰略選擇。文章內容如下：



一、拜登政府對香港政策的總體框架



特朗普政府以來，隨著中美關係進入競爭博弈時期以及香港政治生態的變化，美國對香港事務的介入力度不斷加大。美國的香港政策已經從附屬於美國對華政策、注重在港經濟利益轉向“以港遏中”、注重地緣政治利益。特朗普執政之前，美國政府以維護美國在香港的經濟利益為主，其制定的涉港政策多是關於如何更好地維護美國在香港的經濟利益以及如何發展美國與香港之間的經貿關係。特朗普執政初期曾表示，香港局勢牽涉中國政治、經濟，可利用美國不參與香港暴亂為借口向中方施壓，使北京作出貿易讓步。特朗普執政後期，美國的涉港法案和政策不再以經貿利益優先，而是更加注重香港的意識形態利益價值和美國的地緣政治利益。①特朗普任期內，美國國會涉港立法活動較奧巴馬任期內更加活躍，涉港立法活動、數量和通過率激增，立法速度也有所加快，獲得特朗普簽署的比例也非常高，為美國全面介入香港事務提供了所謂的“法律依據”。②