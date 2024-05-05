中評月刊：如何應對與穩定台海局勢

上海國際問題研究院學術委員會主任嚴安林（中評社資料圖） 中評社香港5月5日電/上海國際問題研究院學術委員會主任、廈門大學台灣研究中心兼職研究員嚴安林在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊3月號發表專文《賴清德執政或讓兩岸關係進入高危階段及化解之策》，作者認為：賴清德上台後，一時或以“維持現狀”為幌子，但絕不會因支持度低而“棄獨”。從其“當選感言”的“民主抗中”基調，可見其內外政策將堅定追隨美日，強調與理念相近國家發展關係；以“台灣、中國，一邊一國”定位兩岸關係，延續“四個堅持”與實踐“四根支柱”；通過“認知戰”強化兩岸對抗；繼續推進“去中國化”、“台灣國家化”與“台獨國際化”的政策路線，兩岸關係或進入“高風險期”。穩定台海局勢需堅持“和平統一”大政方針不動搖，不因賴當選而改變既定政策；堅持“反獨”原則立場不放鬆，不對賴抱任何幻想；堅持推進兩岸經濟社會融合政策不中斷，不因“台獨”當政而不做台灣民眾工作；穩定中美關係，加強對“台獨”的戰略管控，強化國際場域“反獨”行動；發揮港澳獨特作用；堅定不移開展軍事“反獨”鬥爭，確保兩岸關係克難前行。文章內容如下：



對於賴清德上台給兩岸關係可能帶來的危機與挑戰，多數研究學者與政治評論者的預測大同小異，普遍認為會是“麻煩”，但前後有別。自賴清德獲得民進黨提名開始，多數評論者就認為假如賴勝選，基於其“台獨”政治立場，將給兩岸關係帶來極大的危機甚至戰爭。隨著賴宣稱將“繼承蔡英文路線”、並提出“和平保台”口號，特別是賴以四成的“少數”選票當選、且民進黨在立法機構內席次沒有單獨過半，基於“雙少數執政”的政治現實，又有部分評論者得出賴“挑戰兩岸關係能力下降”、未來四年或“無法開展‘台獨’工作”的判斷。對此，筆者極不以為然，不認為賴會因為民意支持度偏低而放棄“台獨”工作，甚至不無可能正是因為賴當局在台灣島內支持度偏低、施政面臨困難而推行“激進台獨”路線以求自保，抱團取暖，兩岸關係可能進入“高風險期”。因此，對賴清德上台及民進黨繼續執政，要做最壞打算，往最好方向努力，爭取最好結果。