中評月刊：中國國民黨深層危機與未來發展

張亞中（中評社 段曉魯攝） 中評社香港5月4日電/孫文學校總校長、中國國民黨中央評議委員、兩岸統合學會理事長張亞中在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊3月號發表專文《中國國民黨深層危機與未來發展》，作者認為：台灣2024年選舉之後，在三黨競爭格局下，國民黨幾乎很難衹依靠藍軍的力量獨自贏得大選，甚至衹能淪為老二保衛戰的慘況。國民黨的未來發展，極有可能會往“去中”圖騰或“去中”內涵方向接近。在台灣“本土化”變成了“去中國化”，“去中國化”又與接受美國的“再殖民化”劃上了等號。一些人將“本土化”與“獨立”界定為脫離原生母國的努力，同時為了能夠更快地達成此一願望，因而轉而高度認同新的殖民國，轉換成對美國更強烈的依附感，遂成為了目前台灣這種怪異的再殖民現象。再殖民化是形成國民黨如今路線的深層原因。中國國民黨如果不能徹底改造，不能找回自己的核心價值與理念，而衹是跟著民進黨所塑造的意識形態走，很可能永遠失去奪回執政權的機會。這個結果不衹對國民黨構成重大衝擊，也必然對兩岸關係的未來發展，構成結構性的影響。文章內容如下：



2024年選舉，是決定台灣命運走向的重要一戰。中國國民黨再度以敗戰坐收，不衹是國民黨連續三次失去執政權，更重要的是，如果國民黨不能徹底改造，不能找回自己的核心價值與理念，而衹是跟著民進黨所塑造的意識形態走，國民黨很可能從此永遠失去奪回執政權的機會。這個結果不衹對國民黨構成重大衝擊，也必然對兩岸關係的未來發展，構成結構性的影響，這是不能不重視的一項課題。



一、敗局下的國民黨還有未來嗎？



這次選舉結果，如果從客觀的結構面分析，它大致確立了在未來相當時間內的“總統”選局中，都會是三黨競爭的格局。如果台灣整體選制沒有修改為兩輪選舉的話，這次確立的三黨格局，從其選票結構而言，國民黨已經證實它的基本盤確定遜於民進黨，又無法與民眾黨競爭中間與年輕選民的狀況下，未來國民黨的選票將有天花板，而且還有可能萎縮。這也就是說，這樣的選票結構，將使國民黨面臨極大困境，在三黨競爭的格局下，幾乎很難依靠支持藍軍的力量獨自贏得大選，甚至衹能淪為老二保衛戰的慘況。這一結論當然會對國民黨的何去何從，構成巨大衝擊。