中評月刊：中國國民黨的時代危機與再造途徑

中評社香港4月20日電/台灣資深媒體人、中國國民黨中央評議委員、桃園市政府市政顧問、原中國國民黨中央文化傳播委員會主任委員兼發言人李建榮在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊3月號發表專文《中國國民黨面臨的時代危機與再造途徑》，作者認為：國民黨應痛定思痛找出失敗原因，並以破釜沉舟、打掉重煉的決心，儘速成立改革委員會，針對黨現階段的論述、組織發展、新媒體文宣及青年工作、“立法院”監督等面向，提出耳目一新的改革作為。唯有面對現實，務實檢討，有節奏有目標地推動改革，國民黨才能結束繼續在野的命運。文章內容如下：



中國國民黨於2024年的“總統”選舉中再次吞下敗仗，一連三次長達十二年由民進黨執政。從公元兩千年始，國民黨與民進黨輪流執政八年的規律被打破了。賴清德不僅首次以“副“元首”之姿扶正，甚至還正式提出過自己是“務實的‘台獨’工作者”。這對未來的兩岸關係將是莫大挑戰，台灣的安危充滿變數，而民進黨長期執政下，對於資源缺乏的國民黨而言，何時可以東山再起，更是挑戰重重。



國民黨三連敗 面臨重大危機



面對這樣的政治新局，即使國民黨在“立法委員”的選舉有所斬獲，獲得五十二席，成為“立法院”最大黨，但是席次未過半，僅領先民進黨一席，是脆弱的多數，“立法院”成為三黨不過半情勢，居於極少數的八席民眾黨成為立法機關的關鍵力量，她可以藍白合也可以綠白合。整體而言，國民黨雖然拿下“立法院長”及副院長的職務，但輸掉“總統”大選就是敗選，未能重新走上執政之路，就代表無法主導台灣的政策、實踐黨的政綱路線，國民黨若不能再起，她的生存發展無疑是時代危機，是台灣的危機，更是兩岸的危機，更深遠看也是民族危機。