中評月刊：台灣方案視域下兩岸教師教育探索

中評社香港5月3日電/閩南師範大學校長、博士生導師李順興教授在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊3月號發表專文《“兩制”台灣方案視域下兩岸教師教育探索》，作者認為：“兩制”台灣方案內含豐富的國家理性，其憲制目標包含著國家主權、安全與發展利益等高位訴求。教育主權是國家主權和文化主權的邏輯延伸，是國家在處理教育事務時的最高權力。教育主權是 “兩制”台灣方案的關鍵內容。閩南文化蘊含“和合思想”，具備文化融合和心靈契合功能。以一個中國原則下的教育主權實現為出發點，以國家認同、國家安全和國家利益為教育底線，以兩岸共同的文化基礎與語言環境即閩南文化與閩南話為橋梁，構建服務國家特殊需求的“閩南文化+學科/專業+教師教育+兩岸交流”的特色人才培養體系，培養價值觀引領型的兩岸愛國教師，加強兩岸高校教育文化交流與合作，遏制、消解“文化台獨”惡劣影響，推動基於文化認同的兩岸融合發展，意義重大，任重道遠。文章內容如下：



2019年1月2日，習近平總書記在紀念《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上提出“探索‘兩制’台灣方案，豐富和平統一實踐”等五大政策主張，直接推動“一國兩制”台灣模式研究向探索“兩制”台灣方案推進，由理論探索向設計階段深化①。台海局勢，複雜嚴峻。台灣當局持續推動 “教育基本法”“原住民基本法”和“文化基本法”等針對性立法，為“文化台獨”鋪路，對台灣年輕世代的文化認同、國家認同和民族認同產生嚴重負面影響，必須遏制消解。2022年8月《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書指出“民進黨當局的謀‘獨’行徑導致兩岸關係緊張，危害台海和平穩定，破壞和平統一前景、擠壓和平統一空間，是爭取和平統一進程中必須清除的障礙” ②。教育是國之大計、黨之大計。習近平總書記強調“堅持把服務中華民族偉大復興作為教育的重要使命”③。作為政治社會化與文化再生產的重要手段，教育在民眾國家認同的建構中扮演著極為重要的角色，積極探索“一國兩制”台灣教育方案研究日趨成為學界關注的熱點問題。



一、教師教育權的法理依據界說



國家主權是涵括政治主權、經濟主權和文化主權三個層面的互動和耦合體系。國家教育主權是國家文化主權的邏輯延伸，是國家主權的下位概念，是國家在處理教育事務時的最高權力，具有對內自主權和對外獨立權。國家教育主權是完整主權政治實體的重要組成部分，沒有教育權，國家的教育文化安全就會受到外部的干擾，無法形成對下一代的獨立自主教育，進而侵害到國家內部安全和國家整體安全。