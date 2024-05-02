中評月刊：美加強在台海複製烏克蘭戰爭模式

中評社香港5月2日電/南京大學台研所教授楊澤軍在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊3月號發表專文《美加強對台軍售在台海複製“烏克蘭戰爭”模式》，作者認為：俄烏衝突爆發後，美有意向台海複製“烏克蘭戰爭”模式，對台軍事支持明顯加強，積極為在台海地區與中國大陸打一場代理人戰爭奠定堅實的軍事基礎：注重增強台軍軍事實力，對台軍售數量明顯增加，金額總量提升，質量提高，速度加快，甚至有意將台灣作為美駐亞太部隊彈藥的轉存地，以便戰時直接為台軍所用；設法提升台軍作戰水平，加強對台軍的培訓和訓練，出台法案為對台軍培訓提供法律保障，直接派軍事人員赴台實施培訓和訓練，安排台軍成建制部隊赴美受訓；注意在重大演習中體現美方戰略企圖，指導台軍突出“本土防衛”戰略，採取“縱深防衛”策略，形成重層縱深反擊能力，加大保護重要民生目標，加強培養民間應對戰爭能力，力逼台灣與大陸打爭奪戰、打巷戰、打游擊戰，藉此消耗大陸，遲滯大陸發展，阻斷中華民族偉大復興進程，確保美國的霸權地位和單極世界秩序不受挑戰。文章內容如下：



美國一手挑起的“烏克蘭戰爭”，使其在未來的台海衝突中有了一種新選擇，這就是複製“烏克蘭戰爭”模式，在台海打一場代理人戰爭。美重量級人物已多次表達了這種意思。上任美軍最高作戰指揮官、參謀長聯席會議主席馬克·米利在任時曾非常明確地表示，“台灣最好的防禦是由台灣人來完成，我們當然會幫助台灣，就像現在幫助烏克蘭一樣，（俄烏衝突中）出現的許多教訓都值得中國（大陸）認真對待。”〔1〕米利說得很清楚，在對中國大陸提出嚴重警告、告誡大陸要接受烏克蘭戰爭中的“許多教訓”、不要輕易對台動武的同時，非常明確地點出“台灣最好的防禦是由台灣人來完成”，言下之意就是由美國派兵協助防禦自然不是“最好的”，仗還得靠台灣自己打，就如同烏克蘭戰爭般，仗還是得烏克蘭自己同俄羅斯打。當然，美國會像現在幫助烏克蘭一樣幫助台灣。為此，烏克蘭戰爭爆發後，美加緊以軍售、軍援、軍事合作等名義，加大對台軍事援助，為向台海複製“烏克蘭戰爭”模式奠定扎實的軍事基礎，以方便美更好地、更加得心應手地利用台灣在台海地區與中國大陸打一場代理人戰爭。