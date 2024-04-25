中評月刊：拜登政府涉台認知戰內容與邏輯

涉台認知戰是美國深化“以台制華”策略的新手段之一 中評社香港4月25日電/天津師範大學政治與行政學院講師何達薷與廈門大學台灣研究院研究生俞婧婷在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊3月號發表專文《拜登政府涉台認知戰：戰略邏輯、實踐及其影響》，作者認為：拜登政府的涉台認知戰是為實現認知域“以台制華”目標而發動的涉台信息戰和輿論戰，其主要通過引導台海安全輿情走向、進行台灣問題國際化敘事建構、配合民進黨當局認知戰等途徑展開。涉台認知戰是美國深化“以台制華”策略的新手段之一，意在獲取台灣問題的敘事主導權以及形塑台灣問題的“新國際認知”，進而為其涉台政策提供依據。當前拜登政府涉台認知戰不僅衝擊著國際社會的傳統涉台認知，而且潛移默化地影響著國際社會的涉台政策走向。文章內容如下：



信息和智能技術的發展衝擊著傳統戰爭形態和作戰方式，作為科技發展和大國競爭的混合產物，注重非物理場域的認知戰已成為當前中美博弈的新方向。2022年拜登政府發布的首份《國家安全戰略》指出，新興技術改變戰爭，僅僅依靠常規力量和核威懾已不合時宜，未來與中國的競爭將基於“綜合威懾”，既包括海陸空等傳統軍事手段的運用，也涵蓋技術、信息、經濟等非傳統軍事手段的整合，這種非傳統軍事手段就包括了認知戰。就台灣問題而言，自對華戰略轉變以來，美國不斷拓展和深化“以台制華”的手段和力度，因此基於認知戰重要性的上升，拜登政府將認知戰運用於台灣問題上，一方面用於增強“以台制華”的政策效果，另一方面意欲掌握台海政策的敘事主導權和形塑國際社會關於台灣問題的“新認知”。



一、拜登政府涉台認知戰的內容與戰略邏輯



2017年以來，美國對華戰略競爭與對華認知戰事實上同步發展，其將認知戰作為對華意識形態博弈的新場域，在涉港、涉台、涉疆等問題上對華發起認知戰攻擊。2022年爆發的俄烏衝突雖然將美國的部分注意力轉向歐洲，但並未轉移其對華競爭的戰略焦點，反而是加深了其“捆綁中俄”以及深化包括認知域在內的“全方位”對華競爭決心。2022年11月，美國國防部發布的《中國軍事與安全發展報告》渲染中國正在發展“認知領域作戰”（CDO）概念，稱該概念旨在借助人工智能等新興技術，使先前的輿論戰和心理戰等概念適應現代信息環境，這有助於增強中國的大國敘事並塑造其在印太地區的有利環境。〔1〕