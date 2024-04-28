中評月刊：共同富裕目標與小農戶發展問題

中評社香港4月28日電/中山大學馬克思主義學院副教授陳奕山、東北農業大學經濟管理學院講師李慶在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊3月號發表專文《中國共同富裕目標下小農戶發展問題》，作者認為：歷史上和當下大多數中國鄉村農戶個體的資源非常有限，小農戶中的勞動者衹能通過進城務工或者在村從事小規模、低附加值農業的方式獲得較低水平的勞動報酬。中國實現共同富裕的長期基本底盤仍在於鄉村廣大小農戶，由此，推動實現實質性共同富裕必然要求合理整合和擴充鄉村小農戶的資源，突破一家一戶有限資源所造成的發展制約，幫助他們增加勞動報酬。邁向這一目標任重而道遠。文章內容如下：



一、引言



在新時代推動實現全體人民共同富裕，中國應該通過什麼樣的合理路徑，更注重開展哪些方面工作？這是亟需嚴肅回答的現實問題。在過往一段時期的市場化環境下，城鄉、區域、不同收入階層群體的發展差異趨於擴大，發展不平衡、不充分的矛盾日益凸顯。面對這樣的局面，一些研究者認為應該通過進一步的市場化改革促進人口從鄉村往大城市、從中西部往東部沿海地區集中，普遍提高人口的產出率，並擴大面向轉移人口的均等化公共服務。考慮近代以來全世界不斷推進的城鎮化趨勢，這樣的思路自然有其合理性，但我們也必須看到，這樣的思路是高度理想化和簡化了的，迴避了一系列問題，例如，中國的大城市真的能夠迅速容納下巨量的鄉村人口嗎？大城市能夠給各類群體（包括有勞動能力的中老年群體）提供充足的就業機會和收入來源嗎？住房、教育、醫療等方面的均等化公共服務能夠快速實現嗎？現實中我們可以很容易地看到，市場化環境下大量鄉村人口在城市的就業狀態並不穩定，大量鄉村轉移人口在獲得住房、教育和醫療方面的服務存在諸多困難，許多人還要借助產生於鄉村的社會關係來維持生存。鄉村勞動者在城市就業（如果能夠實現就業）的產出和收入的確更高，但其家庭的生活成本顯然也比鄉村高得多。也就是說，這一高度理想化和簡化的思路雖給人以美好期待，但一旦聯繫到現實約束，就可發現它並沒有給人提供解決現實具體問題的任何實際指引。這樣的思路實際上也無法應對收入分化的趨勢，原因在於市場機制的擴散效應是否存在，以及擴散效應能否有效扭轉收入分配差距擴大的趨勢，都存疑。單一的市場機制看起來更多地“獎勵”已佔有資源優勢地位的人，“懲罰”資源弱勢群體，基本趨向是“富者愈富貧者愈貧”。還要考慮到，在日益嚴峻複雜的國際社會關係背景下，鄉村對於保障中國糧食安全和國家穩定的重要意義增強，此時突出這樣的思路甚至是魯莽的。