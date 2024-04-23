中評論壇：亞太安全局勢與兩岸關係

與會者合影 中評社香港4月23日電/中評智庫基金會、上海國際問題研究院於2023年12月12日在中評智庫基金會香港總部會議室舉辦座談會，座談會由上海國際問題研究院學術委員會主任嚴安林、中評智庫基金會董事長郭偉峰共同主持，邀請上海國際問題研究院台港澳研究所所長邵育群、上海國際問題研究院台港澳研究所副所長童立群、上海國際問題研究院外交政策研究所大國外交室主任周士新、上海國際問題研究院東北亞研究中心助理研究員李寧、中評智庫基金會執行長羅祥喜、中評智庫研究員兼中評社國際新聞部主任郭至君與會。與會者圍繞亞太安全局勢與兩岸關係，各自給出了獨到的見解。中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊在2024年3月號以《2024年亞太安全局勢與兩岸關係展望》為題，詳細刊登了與會者的發言，文章內容如下：



嚴安林：開場白



非常高興能再次來訪香港，我們上海國際問題研究院一行這次訪港的第一站就是中評社，今天我們能夠有這個機會並就“亞太安全局勢與兩岸關係展望”這個主題共同舉辦一場思想者論壇，我覺得非常有意義，對我們來說也是個很好的交流機會，相信我們也能得到很多的啟示。下面從中美關係開始，請上海國際問題研究院台港澳研究所所長邵育群先發言。