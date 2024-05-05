中評專訪：朱立威談大灣區融合與香港發展

港區全國人大代表朱立威接受中評社採訪（中評社 段曉魯攝） 中評社香港5月5日電（記者 段曉魯）港區全國人大代表朱立威日前接受中評社專訪，對於大灣區融合發展提出了自己的看法，其中包括大灣區旅遊業合作、區內法律規則對接、兩地資歷架構互認等。朱立威表示，今年是《粵港澳大灣區發展規劃綱要》出台5週年，回顧這5年的發展，成果豐碩，未來該區的發展有很大的潛力，隨著港珠澳大橋、高鐵等基礎建設的落成，相信未來大灣區區內交通會越來越便利，發展前景十分光明。



以下是專訪全文：



大灣區發展成果豐碩 前景光明



中評社記者：今年是《粵港澳大灣區發展規劃綱要》出台5週年，您如何看待這5年大灣區取得的成果？



朱立威：過去疫情對大灣區發展造成影響，但隨著疫情的消失，這2年可以看見大灣區城市之間更多的往來及合作。現在香港一些專業人士可以考取大灣區執照，到大灣區去發展、就業，在大灣區框架中，促進了區內經濟活動交流。香港比較大的優勢是本身體制是面向國際的，而內地市場越來越大，香港可以利用自身優勢銜接好國際及內地市場，發揮出色作用。這五年大灣區取得了很大的成果，未來該區的發展亦有很大的潛力。隨著港珠澳大橋、高鐵等基礎建設的落成，相信未來大灣區區內交通會越來越便利，發展前景十分光明。



中評社記者：香港旅遊業發達，將來香港如何與大灣區旅遊城市合作，共同發展區域旅遊經濟？香港該如何吸引更多國內及國外旅客來港旅遊？



朱立威：有一段時間內地很多旅遊團來香港，這些旅遊團價錢比較便宜，旅行團的質素也比較差，來到香港後沒有預定吃飯的地點，便在街邊用餐，這一方面造成了對內地旅遊界的印象不好，另一方面是對香港市民構成影響。去年我有向兩會提出“一程多站”的旅遊建議，將文化旅遊帶入到整個大灣區，“一程多站”是指一條旅遊路線去不同地方，如果遊客想看文化建築，那麼澳門有，香港有，其他大灣區城市也有，可以把這些串連起來。



香港旅遊的特色就是山和水，這都是世界一流的。之前我在南區工作的時候跟外國遊客有交流，在大多數人眼中香港是購物天堂、飲食天堂，而這些外國遊客是為了行山來香港旅遊的，他們說來香港行山體驗非常好，看見了很多美麗景色。外國旅客也表示，香港的行山交通特別方便，如果從市區出發也就一個小時便可以到達目的地，這是一個對他們很大的吸引力，相信下次還會再來。如果要吸引更多的國內及國外遊客來港旅遊，除了要做好本身的旅遊資源配套之外，推廣香港自然景觀亦非常重要，這方面也可以聯合大灣區其他城市一起來做，推出“一程多站“旅遊，讓旅客們可以多去幾個地方，增加體驗感。