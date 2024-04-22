《中國評論》月刊第316期內容介紹

由中評智庫基金會主辦的第316期《中國評論》月刊2024年4月號已出刊。 中評社北京4月22日電（記者 海涵）由中評智庫基金會主辦的第316期《中國評論》月刊2024年4月號已出刊。本期《中國評論》共刊發18篇文章，涵蓋台灣、兩岸、港澳、中美、東亞等議題。



本期“專題”欄目刊發了《尹錫悅政府外交戰略轉型及展望》《中日邦交正常化以來兩國政黨交往分析》《後安倍時代日本對台政策調整研究》三篇文章，聚焦韓國、日本。



上海政法學院政府管理學院講師牛笑和中國社會科學院亞太與全球戰略研究院研究員王俊生聯合發表了《尹錫悅政府外交戰略轉型及展望》一文，該文指出，尹錫悅政府上台以來，其外交實現戰略轉型，主要表現為積極強化與美國的同盟關係，大力推進美日韓準同盟合作，對中國和俄羅斯呈現疏遠態勢，以及對朝鮮保持高強度施壓。尹錫悅政府外交戰略轉型的動因既有實用主義考慮，旨在服務於實現“全球樞紐國家”目標，也與其對朝鮮半島局勢和俄烏衝突的認知密不可分，同時韓國國內輿論亦對其產生了負面影響。儘管尹錫悅政府的外交戰略轉型遭到了越來越多的批評，但其迄今並沒有調整其外交戰略的跡象。面對中韓關係當前出現的巨大困難，中國應主動作為，力促兩國關係回到健康穩定軌道上。



在《中日邦交正常化以來兩國政黨交往分析》一文中，作者大連理工大學馬克思主義學院馬克思主義理論專業博士研究生孔祥琦、大連理工大學馬克思主義學院教授王新影表示，中國共產黨與日本政黨的交往是中日關係的重要組成部分，以黨交促邦交是中日關係深入發展的重要動力。中日邦交正常化後，中國共產黨與日本政黨開啟了全面交往的歷程，在經歷了以黨際交往促進國家間關係緩和階段後，又進入了黨際交往蓬勃發展的新階段。50餘年來，中國共產黨在與日本執政黨交往過程中主要通過與“友華派”保持密切往來、超越意識形態分歧、以經促政等方式深化黨際交往，與日本在野黨的交往則著力通過政黨友好往來推動國家關係發展、借助政黨力量制衡日本政府不良外交傾向，進而實現從在野黨外交到執政黨外交的順利轉換。未來中國共產黨與日本政黨交往要以新型政黨關係為根本遵循，以構建契合新時代要求的中日關係為目標指引，以推動構建人類命運共同體為主要驅動，強化執政黨外交的穩定性，並不斷凝聚與日本在野黨的廣泛共識。



國際關係學院國際政治系講師謝若初和中國社會科學院大學國際政治經濟學院碩士研究生趙海欣聯合發表了《後安倍時代日本對台政策調整研究》一文，該文指出，後安倍時代，日本對台政策中的消極因素顯著增加。菅義偉、岸田文雄兩任首相不僅通過放任政要竄訪台灣、加強“日台”實質性安全合作等手段持續推動台灣問題“國際化”、“日台”關係“官方化”，還不斷以台灣問題為抓手拉攏歐美等國家構建“遏華”聯盟。此類行徑一方面導致日本“一中” 政策進一步空心化，另一方面更使得中日關係及地區形勢面臨空前嚴峻考驗。通過對以上新動向的分析，不難發現日本此番調整對台政策的國際體系壓力，主要來自美國在台灣問題上的消極表現；國內變量則主要包括日本政界根深蒂固的“台灣幫”勢力、日本戰略文化中的“台灣情結”，以及安倍晉三、岸田文雄等典型“親台”領導人的助推。作為日本消極調整對台政策的國際結果，不僅中日關係或將趨於惡化，甚至傷及根基，地區和平與穩定也將遭受嚴重威脅。