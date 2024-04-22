傅立民語中評：台海衝突 台灣愚蠢

傅立民指出，如果賴清德排除某種理解基礎上與大陸和談可能性，就會有麻煩 中評社視頻 中評社華盛頓4月21日電（記者 余東暉）美國前資深外交官傅立民（Chas W. Freeman）日前在接受中評社記者獨家專訪時警告：台灣可能引發美中衝突，這是愚蠢的，因為任何台海衝突的唯一必然結果將是成為戰場的台灣的毀滅。在馬英九第二次訪問大陸之際，傅立民強調，台海兩岸的分歧要由兩岸中國人自己來解決，而不是由美國等外國勢力強加，但美國要設法支持兩岸的談判進程。



克林頓時期的美國助理防長、前美國駐華公使、尼克松訪華美方首席翻譯官傅立民日前通過視頻接受中評社記者獨家專訪，談中美建交45周年以來處理兩國關係的經驗教訓。他談到當前美中關係的嚴峻性時特別提及台灣問題：在美中關係中有第三方，即台灣；從某種意義上說，台灣處於破壞這個關係的地位，他們可能會引發一場衝突。他說：“這是愚蠢的，因為任何台灣衝突的唯一必然結果將是台灣的毀滅。它將成為戰場，它的民主和繁榮都將消失。”



曾親身見證和參與中美關係正常化的過程，認識台灣問題對於中美關係敏感性和嚴肅性的傅立民強調：“我們必須記住喬治·W·布什和溫家寶當年的共識：我們需要謹慎處理台灣問題，以避免衝突的時刻。我們離那個目標相當遠，但我想我們可以回到這一點。”



傅立民指出，美中雙方已經制定了管理台灣問題的框架，這在1979年1月1日的建交公報和之前的討論中得到了表達。其中有三個要素。首先，美國不會再與在台北的中國政權保持官方關係。第二，台灣島上不會有美國的軍事存在。第三，美國不會對台灣做出防務承諾。這是美國同意的三個條件，前提是使台灣海峽兩岸的中國人能夠建立某種未來雙方都能接受的關係。這種關係並沒有發生，其中涉及美國政策的錯誤，還有其他因素。