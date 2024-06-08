中評月刊：尹錫悅政府外交戰略轉型及展望

中韓應主動作為，力促兩國關係回到健康穩定軌道。 中評社香港6月8日電/上海政法學院政府管理學院講師牛笑、中國社會科學院亞太與全球戰略研究院研究員王俊生在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊4月號發表專文《尹錫悅政府外交戰略轉型及展望》，作者認為：尹錫悅政府上台以來，其外交實現戰略轉型，主要表現為積極強化與美國的同盟關係，大力推進美日韓準同盟合作，對中國和俄羅斯呈現疏遠態勢，以及對朝鮮保持高強度施壓。尹錫悅政府外交戰略轉型的動因既有實用主義考慮，旨在服務於實現“全球樞紐國家”目標，也與其對朝鮮半島局勢和俄烏衝突的認知密不可分，同時韓國國內輿論亦對其產生了負面影響。儘管尹錫悅政府的外交戰略轉型遭到了越來越多的批評，但其迄今並沒有調整其外交戰略的跡象。面對中韓關係當前出現的巨大困難，中國應主動作為，力促兩國關係回到健康穩定軌道上。文章內容如下：



一、尹錫悅政府外交戰略轉型特點



（一）積極強化與美國的同盟關係



2022年4月7日，剛剛在總統選舉中獲勝、尚未就職的尹錫悅就為了加強韓美同盟，訪問京畿道駐韓美軍平澤基地“漢弗萊營”，會見韓美聯合司令官等，並強調“美國是在6·25戰爭中為了守護自由民主主義而一起流血的血盟，新政府將把韓美同盟發展為面向未來的關係”。此前，朴槿惠、李明博、盧武鉉三位前韓國總統在當選後也曾訪問過龍山韓美聯合司令部，但當選人訪問平澤美軍基地實屬罕見。



尹錫悅政府上台後不僅重視對美安全合作，還提出構建對美全球全面戰略同盟關係。其外交戰略轉型主要體現在2023年4月對美國的國事訪問上，關鍵成果為4月26日發表的《華盛頓宣言》與《紀念美利堅合眾國和大韓民國結盟70周年的領導人聯合聲明》。尹錫悅表示，韓美同盟在“價值同盟”的基礎上，竪立起安全同盟、產業同盟、科技同盟、文化同盟、信息同盟五根巨柱〔1〕。《聯合聲明》還指出，韓國將進一步加強與北約和G7的合作，並舉辦下屆“全球民主峰會”。通過對美國的訪問，韓國進一步確認和美國建立全球全面的戰略同盟關係，也將加強與西方其他國家與有關地區組織的合作。