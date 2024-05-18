中評月刊：中日邦交正常化以來政黨交往分析

中日應積極致力構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係。 中評社香港5月18日電/大連理工大學馬克思主義學院馬克思主義理論專業博士研究生孔祥琦與大連理工大學馬克思主義學院教授、博士生導師王新影博士在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊4月號發表專文《中日邦交正常化以來兩國政黨交往分析》，作者認為：中國共產黨與日本政黨的交往是中日關係的重要組成部分，以黨交促邦交是中日關係深入發展的重要動力。中日邦交正常化後，中國共產黨與日本政黨開啟了全面交往的歷程，在經歷了以黨際交往促進國家間關係緩和階段後，又進入了黨際交往蓬勃發展的新階段。50餘年來，中國共產黨在與日本執政黨交往過程中主要通過與“友華派”保持密切往來、超越意識形態分歧、以經促政等方式深化黨際交往，與日本在野黨的交往則著力通過政黨友好往來推動國家關係發展、借助政黨力量制衡日本政府不良外交傾向，進而實現從在野黨外交到執政黨外交的順利轉換。未來中國共產黨與日本政黨交往要以新型政黨關係為根本遵循，以構建契合新時代要求的中日關係為目標指引，以推動構建人類命運共同體為主要驅動，強化執政黨外交的穩定性，並不斷凝聚與日本在野黨的廣泛共識。文章內容如下：



中國共產黨和日本政黨的黨際交往作為中日關係的重要組成部分，為推動兩國關係沿正確方向發展發揮了重要作用。1972年9月，中日兩國簽署了恢復外交關係的《中日聯合聲明》，從而實現了邦交正常化。50多年來中國共產黨與日本政黨間的交往不斷深化，在增進兩國政治互信、促進中日友好合作等方面取得了顯著成效，為中日關係的持續發展注入了強勁動力。本文系統回顧了邦交正常化以來中國共產黨與日本政黨的交往歷程，並深入挖掘其中蘊含的寶貴經驗，以期為當前和未來中日國家間關係和政黨間交往提供有用參考。



一、中日邦交正常化以來中國共產黨與日本政黨交往歷程回顧



早在1952年美國當局結束對日占領後，中國共產黨與日本政黨為促進兩國關係早日實現正常化，便開啟了以黨交促邦交的政黨交往歷程，並有效推動了中日關係正常化進程。此後，隨著中日邦交正常化，中國共產黨與日本政黨也開啟了全面交往的新階段。