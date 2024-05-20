中評月刊：台灣進入高度政治風險期

中評社香港5月20日電/國際關係學院對台戰略預置和重點問題創新研究團隊負責人、海峽兩岸關係法學研究會理事鍾厚濤博士在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊4月號發表專文《台灣民主政治的衰退與危機》，作者認為：台灣民主政治面臨著多重危機，如“少數人綁架多數人”的民主脅迫、民主被窄化為選舉的意涵扭曲、負面選舉的情緒性操弄、民主與治理的脫鈎等。台灣民主體制非但沒有促進社會治理，反而成為政治奪權工具。台灣也正從上世紀90年代“有選舉的民主”，走向目前以“綠色恐怖”為代表的政治威權，未來還將滑向“封閉化的專制”。民進黨將民主概念武器化，展開心理營銷和政治動員，在兩岸之間製造“民主台灣VS威權中國”的虛假敘事，對內製造“台灣共同體”意識，對外消解“兩岸同屬一家人”論述，這也為兩岸關係和平發展埋下隱患。文章內容如下：



2016年民進黨重返執政後的表現荒腔走板，在2024年“大選”前島內60%的受訪者都期待換黨做做看，但為何民進黨在選舉中仍能勝選？柯文哲痛斥賴清德是“獨裁者”，但生活在民主制度下的台灣民眾，為何會選出一位明顯具有獨裁者性格傾向的政治人物？這些現象引人深思：是不是台灣民主制度出現問題了？亨廷頓認為，“第三波”民主化進程正在出現民主退潮跡象，①台灣作為其中一員，也面臨著一系列民主困境。



一、大眾民主的異化與民進黨寡頭政治的興起



福山表示，當今全球政治環境與上世紀九十年代已經大相徑庭，民主衰退的悲觀氛圍已經取代了此前自由主義民主勝利的樂觀預測。②台灣從1994年啟動“直轄市長”民選以來，至今已30年，但如果洞悉其背後的演進邏輯，就可以發現，台灣的民主樣態正朝低質量民主甚至劣質民主方向蛻化，台灣的政治體制在底層邏輯上面臨著巨大挑戰。