中評月刊：台灣民心民意和社會力量演變態勢

要把握台灣民心民意變化，辯證處理好國家發展與國家統一的關係，強化反獨促統。 中評社香港5月15日電/廈門大學台灣研究院暨廈門大學台灣研究中心教授、博士生導師唐永紅在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊4月號發表專文《台灣民心民意和社會力量演變態勢與影響》，作者認為：台灣民心民意、意識形態與社會力量在近30年的逐漸演變過程中已發生結構性翻轉。這從基本面上決定了當前台灣各政黨在台灣地區領導人選舉中的競爭力，進而注定了台灣的政治生態，也影響到台海局勢以及國家統一與民族復興。民進黨已進入“政治正確”的“政治收穫期”，具有長期執政台灣的可能性，並憑藉島內民意支持，藉機美國對華政策改變，勾連外部勢力，奉行敵對性的兩岸關係政策，日益嚴重地損害國家在領土、主權、安全、發展等層面的核心利益。當前的兩岸對抗態勢在延續中可能激化，台海隨時風起雲湧，甚至掀起驚濤駭浪。中國大陸有必要調整對台策略與政策，辯證處理國家發展與國家統一的關係，強化反“獨”促統，有效增進台灣民眾的國家認同與統一意願。文章內容如下：



台灣2024選舉1月13日落幕，已執政兩屆近8年的民進黨的候選人賴清德以40.05%的得票率擊敗國民黨候選人侯友誼（33.49%）、民眾黨候選人柯文哲（26.46%）而勝選。民進黨即將開啟第三屆的執政之路，打破了台灣選舉政治中政黨最多連續執政兩屆的常態。這難免讓兩岸各界甚至國際社會頗感意外和好奇。選後關於台灣2024“大選”及其影響的討論鋪天蓋地，各執一詞。釐清決定勝選的主要根本性因素，對於中國大陸準確把握台灣政局與台海局勢走向，並相應制定適宜的對台策略與政策以推進國家統一與民族復興至關重要。



一、台灣民心民意與社會力量的主要態勢



台灣社會自1996年實現政治轉型，實行政黨政治與選舉政治。在一人一票的選舉政治情形下，勝選的唯一邏輯就是獲得相對多數的選票。因此，把握台灣民心民意與社會力量的態勢，乃是預測選舉結果、預見台灣政局走向的鑰匙，也關係到對兩岸關係、美台關係乃至中美關係的發展態勢的準確把握。正是基於這種把握，特別是對台灣民眾對各政黨的偏好變化的把握，筆者早在2016年台灣“大選”後接受香港中國評論通訊社採訪時就曾預言，4年後如果台灣的安全與經濟沒有出現明顯惡化，民進黨繼續執政將是大概率事件，甚至可能有12年的執政機會。2020年“大選”後筆者接受中國評論通訊社採訪時再次預言：4年後如果台灣安全無虞、台灣民生經濟沒有明顯惡化、民進黨當局沒有繼續出現較大的貪腐與反民主反自由等不公不義問題，民進黨將繼續執政。2020年、2024年“大選”已經兌現，對2028年台灣地區領導人選舉，筆者仍作此預言。