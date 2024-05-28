中評月刊：台民眾對兩岸的矛盾心態

中評社香港5月28日電/福建社會科學院副研究員劉凌斌博士在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊4月號發表專文《當前台灣民眾看待兩岸關係的矛盾心態分析》，作者認為：當前，國際局勢風雲激蕩，中美戰略博弈加劇，美國加大打“台灣牌”力度，民進黨當局持續倚美謀“獨”，阻撓、限制兩岸融合發展。面對更趨複雜嚴峻的台海局勢，大陸保持戰略定力，堅守原則底線，推出一系列反“獨”促融舉措，強力震懾謀“獨”挑釁，深化兩岸融合發展，引領兩岸關係“克難前行”，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權。在三年新冠疫情與外部環境變化影響下，台灣民眾看待兩岸關係的矛盾心態主要表現在：台灣民眾對兩岸未來“和戰”走向的看法存在明顯分歧，其統“獨”立場仍呈現“維持現狀、拒統趨獨”態勢；支持兩岸交流合作與對話溝通是台灣主流民意，但島內民眾對“九二共識”的認同度亟待提升。新冠疫情大流行結束後，台灣民眾尤其是年輕世代赴大陸學習就業創業、尋求發展機會的意願止跌回升，但他們對於兩岸交流合作仍然存在一些擔憂和顧慮，對於大陸惠台政策存在既期待又怕“受傷害”的矛盾心理。由此可見，台灣民眾看待兩岸關係的心態呈現出多重矛盾性的特徵，台灣民眾如何看待兩岸關係的發展前景，以何種態度參與兩岸交流合作，將對兩岸關係走向產生重要的影響。文章內容如下：



當前，世界正經歷百年未有之大變局，我國正處於實現中華民族偉大復興的關鍵時期。國際局勢風雲激蕩，中美戰略博弈加劇，台灣民進黨當局勾連外部勢力，持續謀“獨”挑釁，兩岸關係更趨複雜嚴峻，兩岸和平發展、融合發展與祖國和平統一進程的不確定因素增多。近年來，台海局勢發生的深刻變化也使得台灣民眾看待兩岸關係的心態呈現出若干新特點。本文嘗試從分析當前台海局勢的基本特徵與發展趨勢入手，結合文獻資料和民調數據，對當前台灣民眾看待兩岸關係的矛盾心態及其影響進行初步探討，力求從一個側面來管窺島內社情民意的變化。



一、當前台海局勢的基本特徵與發展趨勢



（一）大陸對台政策引領兩岸關係“克難前行”



面對民進黨當局的種種“倚美抗中”和謀“獨”挑釁行徑，大陸保持強大的戰略定力，堅守原則底線，精準把控大局，及時調整對台政策，推出一系列反“獨”促融舉措，牢牢掌握實現祖國完全統一的戰略主動。一方面，打出反“獨”反干涉組合拳，堅決開展“雙反”鬥爭。鞏固國際社會“一中框架”。針對美台強化勾結、台灣當局加緊“以武拒統”準備的狀況，大陸通過解放軍持續進行軍機軍艦繞島，在台島周邊海空域開展實戰化聯合演訓，擬訂“台獨”頑固分子清單並對10名“台獨”首要分子及其金主等主要支持者實施制裁等手段，有力震懾了外部干涉勢力和島內“台獨”勢力，向外部勢力展示了維護國家統一的堅強決心、堅定意志和強大能力。