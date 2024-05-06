中評論壇：兩岸關係重大變化與趨勢

與會者合影 中評社香港5月6日電/香港亞太戰略安全研究所、中評智庫基金會不久前在香港亞太戰略安全研究所舉辦座談會，中評智庫基金會董事長郭偉峰、香港中觀研究所所長劉瀾昌、中美交流基金會政策顧問李劍諸、中評智庫基金會執行長羅祥喜、中評智庫基金會研究部主任束沐、香港亞太戰略安全研究所研究員楊明勳與會。座談會由香港亞太戰略安全研究所所長李風主持，與會者圍繞目前兩岸關係的發展變化與未來趨勢，各自各自給出了獨到的見解。中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊4月號以《思想者論壇：兩岸關係重大變化與趨勢評估》為題，詳細刊登了與會者的觀點。文章內容如下：



李風：對台海新變局的看法和感受



台灣今年初進行選舉，民進黨候選人賴清德獲取四成選票，在不獲多數民意支持的情況下當選台灣領導人。兩岸關係由此發生了新的重大變化，未來一段時間內，台海局勢將更加複雜嚴峻，台灣未來政治走向必須引起高度關注。



結合不久前召開的大陸對台工作會議和全國“兩會”，我重點談兩點看法和感受。



必須堅決打擊“台獨”分裂 消除祖國統一隱患



目前，台海局勢風高浪急，充滿風險。隨著“務實台獨工作者”賴清德以及“獨上加獨”的“賴蕭配”上台，甚至在蔡英文與賴清德交接權力的時間檔口，“台獨”勢力向大陸進行各種挑釁的可能性大為增加，美國反華勢力也會加緊向“台獨”勢力下指導棋，“台獨”也樂於配合美反華勢力，反中抗中將掀起一輪新的高潮。因此，台海不僅波濤洶湧，甚至有出現驚濤駭浪的可能。