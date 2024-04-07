大排檔擺過界阻街　居民投訴

圖：記者在佐敦一帶的大排檔實測，噪音高達逾百分貝。 中評社北京4月7日電／據大公報報導，記者張真、蘇榮報導：食肆阻街、噪音騷擾居民情況嚴重。《大公報》近日接獲讀者反映，住所樓下的大排檔將營業範圍延伸到街頭，食肆搭起帳篷霸占街道，每晚都聽到樓下喝酒吵鬧聲、收舖後的洗碗碟聲。記者實測發現，大排檔噪音高達112分貝。此外，大公報記者亦發現街市檔販阻街未見改善，市民寸步難行，怨聲載道。



有居住佐敦的讀者反映，附近食肆有阻街與噪音問題。記者於上月尾到現場觀察，吳鬆街臨時熟食小販市場晚上8時後，食肆座無虛席，大排檔枱櫈有些許砸界或出界情況。記者以手機應用程式實地測試，現場聲音平均達到70分貝，最高達到99.5分貝。



廟街北一帶有不少歌廳酒廊，有店舖在門外架起帳篷，晚上有十多名男子在帳篷內的座位飲酒吃小菜。記者轉到廟街近永星裡一帶，有街道幾乎都被食肆帳篷霸占，晚間座無虛席，水洩不通，記者想從馬路一旁通過對面，要左轉右繞幾輪才能通過。



噪音最高達112分貝



大排檔發出的聲浪震耳欲聾，店員習慣在食客點菜後，從街上向店內大喊，食客飲酒興起，不時大叫兩聲，記者實測一小時，噪音平均值超過80分貝，最高時達112分貝。



大排檔兩旁有不少住宅大廈，居民周先生說長期受樓下大排檔噪音滋擾，“每晚下班回家，6點就開始嘈吵，一直到半夜。”



“幾十年都是這樣，除了食肆霸路外，晚上還發出很大噪音，帳篷地下每晚遺留大量垃圾，食肆都沒有清理。”居民劉先生說。

