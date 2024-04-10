社評：美在太平洋西海岸遏制中國的企圖必敗

中評社北京4月10日電（評論員 喬新生）美國國務院常務國務卿坎貝爾4月3日在華盛頓“新美國安全中心”發表演講時強調，美國、英國、澳大利亞簽署的核潛艇協議，有助於台灣海峽“和平穩定”。這是美國政府官員第一次將南太平洋地區的軍事合作與台灣聯繫在一起。它充分說明，在太平洋大西洋地區，從朝鮮半島到台灣海峽再到中國南海以及南太平洋地區，美國試圖形成聯動效應。美國在太平洋西海岸建立一個遏制中國的包圍圈。一旦時機成熟，點燃烽火，中國從北到南硝煙彌漫，戰略空間被壓縮。



我們多次指出，在太平洋西岸地區，美國的戰略是，安撫中國，麻痹中國，強化同盟，利用同盟，關鍵時刻，控制中國出海通道，以美國的優勢，逼迫中國乖乖就範。



早在2013年，中國領導人就已經看到了美國在太平洋西岸地區的地緣政治戰略布局，提出了“一帶一路”的偉大戰略，加強亞歐大陸國家的合作，通過政策溝通、設施聯通、貿易暢通、資金融通、民心相通，加快亞歐大陸一體化步伐。



隨著區域全面合作夥伴關係的實施，中國與東南亞國家的合作更加緊密。隨著石油能源大通道建設，中國與中亞國家關係發生實質性的變化。中國掉頭向西，一方面是為了避免與美國在太平洋西岸地區正面相撞；另一方面也是希望在亞歐大陸這個世界人口最多的地區，率先建立人類命運共同體。



可是，樹欲靜而風不止。中國在對外開放過程中，不可避免地要與東北亞國家、東南亞國家、歐洲、美洲國家開展合作，因此，中國必須妥善處理與發達國家的關係，緩和太平洋西岸地區的緊張局勢。中國之所以高度重視朝鮮半島的局勢發展，重要原因就在於，中國已經意識到，美國在朝鮮半島的軍事存在從來不是孤立的，美國就是希望在東北亞地區製造緊張局勢，破壞中國與東北亞國家的經濟合作。美國在台灣地區挑起紛爭，就是要阻撓中國實現和平統一。美國在中國南海地區製造麻煩，目的是破壞中國與東南亞國家的關係。如今美國變本加厲，強化美國與澳大利亞、英國的合作，強調這是為了維護所謂的台灣海峽“和平穩定”，第一次公然將南太平洋地區的軍事同盟與中國的台灣問題聯繫在一起，其戰略意圖不言而喻。



中國領導人始終認為，美國在太平洋西岸地區的戰線越來越長，組建的戰略同盟軍事行動越來越頻繁，浪費的資源也就越來越多。因此，對於美國在中國周邊地區挑起事端，中國從來都是冷言以對。中國強調和平發展仍然是大趨勢。中國堅持和平發展道路，贏得越來越多國家的理解和尊重。中國不會在太平洋西岸地區搞軍備競賽，當然中國也不會允許美國等國家在中國的周邊地區特別是在中國的內政問題上肆無忌憚。

