社評：中國與東南亞國家的關係日趨緊密

4月1日下午，國家主席習近平在北京人民大會堂同印尼當選總統普拉博沃舉行會談。 中評社北京4月8日電(評論員 喬新生)當選印度尼西亞總統尚未就任，第一站訪問中國。這位總統前腳剛走，老撾、越南、東帝汶外交部長接踵而至。東南亞國家官員訪問中國，說明中國與東南亞國家的關係日益緊密。



首先，早在70年前，印度尼西亞萬隆召開的不結盟會議上，中國領導人提出了和平共處的五項原則。這五項原則成為中國與東南亞國家共同遵守的行為準則。



雖然中國與東南亞個別國家仍然存在爭端，在一些重大問題上出現分歧。但是，各方都願意在五項原則基礎之上，求同存異，找到解決問題的方案。可以這樣說，中國與東南亞國家擺脫殖民統治之後，共同走上獨立發展的道路。在這個過程中，形成了共同的價值觀。這是一種超越利益共同體的更高層次的共同體。



正因為中國與東南亞國家有共同的價值觀，在處理地區和國際事務方面，有許多共同的語言。中國支持東南亞國家一體化發展，而東南亞國家意識到，中國發展對東南亞國家是良好的機遇而不是挑戰。



從西方國家新聞媒體調查統計數據來看，中國在東南亞國家的信任度超過其他國家。如果必須在中國和美國之間作出選擇，半數以上東南亞國家選擇中國。這說明共同的歷史遭遇，以及半個世紀之前形成的普遍共識，使得中國與東南亞國家在價值觀方面存在普遍共識。即使出現分歧，中國與東南亞國家也可以在共同價值觀基礎之上，求同存異，找到解決問題的方法。

