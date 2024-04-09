社評：美不要低估中國經濟發展的韌性

中評社北京4月9日電（評論員 喬新生）4月4日，前往布魯塞爾參加為期2天“歐洲聯盟—美國貿易和技術理事會”的美國貿易代表戴琪在會前的活動中，強調“我們看到了來自中國的挑戰”，在與中國“非常高效的經濟體系的競爭中生存下來，這就是我們企業面臨的挑戰”。



她認為中國的經濟制度從根本上與美國和歐洲不同，不是以市場為基礎的體系，因而美國和歐洲經濟體系難以在競爭中生存下來。這番表態的含義非常明顯：第一，歐洲聯盟與美國存在緊張關係，這些緊張關係是自然而然的，因為我們不相等（not equal）。第二，美國和歐洲聯盟面臨共同的競爭對手，中國過去幾十年“令人難以置信”的經濟增長，是中美關係緊張的關鍵因素之一。第三，中國經濟發展和增長，正加劇不同經濟體系之間的壓力。換句話說，美國和歐洲共同面對中國的挑戰。新聞媒體評論認為，美國貿易代表這番表態實際上是借助於中國的壓力，緩和與歐洲聯盟國家的關係。



可以非常坦率地說，自從美國朝野把中國視為唯一有能力挑戰美國的戰略對手，美國政府官員關於中國的所有指責都不會令人感到奇怪。從中國崩潰，到中國威脅；從中國經濟危機，到中國經濟見頂。在遏制中國發展問題上，美國政府官員花樣百出。但是，中國經濟並沒有因為美國渲染中國經濟崩潰而崩潰，也沒有因為“炒作”中國威脅而阻礙中國對外貿易的發展。



正如2024年4月2日《外交》雙月刊發表文章所指出的那樣，“不要低估世界第二大經濟體”。這篇文章作者認為，人們對中國經濟潛力存在誤解。2021年中國國內生產總值是美國的76%，2023年是美國國內生產總值的67%，但是，2024年中國國內生產總值與2019年相比增長20%，而美國只增長了8%。2023年中國實際國內生產總值增長5.2%，而美國實際國內生產總值增長僅有2.5%。中國家庭收入、支出和消費持續增長。2023年實際人均收入增長6%，人均消費增長9%。2023全年扣除食品和能源價格核心通貨膨脹同比上漲0.7%，中國並沒有出現通貨緊縮現象。這篇文章以詳細的數據說明，中國仍然在崛起，不要低估了中國經濟發展的韌性。

