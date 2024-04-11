社評：美方應以積極務實態度減少貿易壁壘

中評社北京4月11日電（評論員 喬新生）中美經貿雙方牽頭人、國務院副總理何立峰同美國財政部長耶倫4月5日在廣州舉行多輪會談。雙方一致同意在中美經濟和金融工作組項下討論中美以及全球經濟平衡增長、金融穩定、可持續金融、反洗錢合作等議題。中方就美方對華經貿限制措施表達嚴重關切，並就產能問題作出充分回應。雙方同意繼續保持溝通。這標誌著中美雙方圍繞經貿問題所展開的一系列博弈進入收尾階段。



此次美國財政部長到中國訪問，強調中國產能過剩問題。言外之意，就是要遏制中國經濟增長。中國作為製造業大國，當然不會按照美國的意圖，限制自己的發展。美國財政部長當然瞭解中國的戰略目標，早已知道談判結果。這位美國財政部長之所以不遠萬里來到中國，“醉翁之意不在酒”，而是希望在中國的資本市場獲得豐厚的收益。



正如人們所知道的那樣，中國股票市場表現與中國經濟增長極不相稱。隨著大量資金被抽走，中國股票市場價格一蹶不振。對於這種現象，中國當然感到憂慮。但是，中國並沒有盲目地注入資金，解決股票市場價格低迷的問題。而是採取下列措施，密切關注股票市場的動向。



第一，充分瞭解中國股票市場的資金走向。監管部門對於資金流失與美國提高利率的政策之間的關係作出基本判斷，認為美國聯邦儲備委員會提高利率，給中國股票市場價格波動帶來負面影響。由於大量資金通過各種渠道出走，導致中國股票市場價格低迷徘徊。解決問題的方法當然是堵塞漏洞。監管部門一方面調整監管策略，對於“融資融券”等交易方式實施嚴格管理，防止上市公司控股股東或者實際控制人通過“融資融券”作空自己的股票從中獲益；另一方面，對於上市公司資金實施有效管理，如果以非法手段做空中國股票市場，監管部門予以嚴厲打擊。



第二，實施必要的寬鬆貨幣政策。中央銀行採用多種手段釋放資金，確保中國股票市場不會狂瀉不止，股票市場價格指數處於平穩狀態。這種低位徘徊，讓那些等待美國聯邦儲備委員會降低利率，以相對低廉價格獲取資金，購買中國上市公司的投資者不得不繼續做空中國股票市場。可是，正如貝萊德中國公司負責人所指出的那樣，中國股票市場上市公司的股票“買不完”，投資者不得不出售股票規避風險。可以這樣說，在這場史無前例的金融較量，中國證券監管部門力挽狂瀾，穩定了中國股票市場，從而使那些試圖通過做空中國股票市場，引發金融危機的海外投資者鎩羽而歸。

