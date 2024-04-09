中評社北京4月8日電／網評：清明，讓文明祭祀成新風尚



來源：紅網 作者：宋波



“用鮮花祭祀，既環保又有儀式感，也可以表達我們對故人的思念。”市民劉女士清明節前正在選購花籃準備掃墓。工人日報記者走訪發現，隨著“綠色祭掃”觀念漸入人心，文明祭祀蔚然成風。（4月3日《工人日報》）



歲歲清明，今又清明。清明節，不僅是中華民族禮敬祖先、慎終追遠的傳統節日，更是我們寄托哀思、感悟生命的莊重時刻。如今，鮮花的芬芳，代替了紙錢的灰燼，既表達了對故人的思念，又守護了綠水青山。人們也越來越接受“綠色祭掃”這一理念，文明祭祀已經成為了一種新風尚，讓人感受到時代的進步與社會的文明。



時代在變遷，社會在發展，清明節的內涵和意義也在不斷豐富和深化。在這個傳統節日裡，我們要以文明祭祀的新方式，激發深深的情感共鳴，積極勸導市民綠色低碳祭拜，不再拘泥於傳統的焚燒紙錢、放鞭炮等方式，而是用鮮花、綠植等環保材料來替代，還可以採取“雲祭掃”這種新方式，打破時空的界限，讓遠方的親人也能參與到祭祀活動中來，讓這種新風尚成為更多人的自覺行動。



每一次祭奠，都是一次心靈的洗禮。清明時節，我們不僅要祭奠先人，更要傳承紅色文化，深切緬懷革命先烈。各地的紅色旅遊景區紛紛開展英烈祭奠活動，讓我們在緬懷革命先烈的同時，也銘記歷史，珍惜當下。這是一種精神的洗禮，也是一種文化的傳承，讓我們在緬懷中汲取力量，在傳承中堅定信念。這些活動讓清明節的意義更加厚重，也讓文明祭祀的理念更加深入人心。

