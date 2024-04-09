中評社北京4月8日電／網評：健身課誘導消費需監管



來源：東方網 作者：丁慎毅



熊女士在2022年4月聽從教練建議，花費32萬元購買900多節私教課，最多的時候一天上六、七節課，一個星期最多只能休息一天，教練還稱要帶她參加健美比賽，熊女士直呼吃不消。富婆都不嫌價格貴，只是覺得太累了，一周休息一天差不多等於單休，感覺比上班都累了。（4月4日海南特區報）



重金辦卡去健身，反因套路傷了身心。我們都知道一些健身企業預付式消費，然後是不退錢，甚至跑路。沒想到另外還有這樣一種套路，叠加課時促銷費，這是去健身還是去花錢上班？對於健身企業的套路，監管部門要有新辦法。這種教練設計有誘導消費之嫌。既要對誘導消費者的行為進行打擊，也要對消費者進行教育，做到打防結合、有效防護，避免問題發生。



同時，為了既要讓消費者能健身，還要讓消費者會健身，相關部門還要幫助健身企業完善科學的健身方式和管理制度。



比如，科普體醫融合，助力“運動處方”進入健身館。運動處方是由專業醫師和運動指導人員根據消費者身體狀況，以處方的形式對其運動的強度、時間、方式、頻次等內容進行指導，以幫助消費者科學強身，又能減少不必要的傷病。



就消費者而言，健身生活值得鼓勵，但世上沒有速成的“健身達人”，衹有瞭解自己的身體狀況，擺正自己的心態，量力而行，才不會跟風練“傷”。

