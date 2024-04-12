社評：西方的貿易合作不應針對第三方

中評社北京4月12日電（評論員 喬新生）美國—歐洲聯盟貿易和技術委員會第六次部長會議4月5日在比利時魯汶閉幕。會議發表的聯合聲明強調，美國與歐洲聯盟計劃共同分享“非市場政策與實踐”情報。共同協商制定解決“全球供應鏈畸形”具體行動計劃。這說明美國試圖建立一個跨大西洋的供應鏈系統，矛頭直接對著中國。



不過，正如亞洲一位著名外交家所指出的那樣，美國與歐洲聯盟僅占到世界的20%，跨大西洋聯盟不可能阻止中國的發展。更何況在歐洲聯盟內部，並非鐵板一塊。這一點從聯合聲明的措辭可以看出，並沒有像美國商務部長所要求的那樣，“將中國這個釘子敲打進去”。



美國政府早就放出風聲，希望在這次會議上協調立場，共同對付中國。會議期間，美國商務部長聲稱，60%的芯片由中國製造，中國政府對該行業提供大規模補貼，這可能引發市場嚴重扭曲。



中國並不打算在財政補貼問題上與美國糾纏。隨著德國總理等一些西方國家領導人訪問中國，世界各國會越來越清晰地看到，是中國的技術創新和龐大的市場潛力吸引世界各國的投資者。當美國熱衷於在世界各地對中國實施圍追堵截的時候，中國正突出重圍，實現跨越式的發展。



首先，對於美國和歐洲聯盟發起的反補貼調查，中國從容應對。中國始終認為，高科技產業發展的初級階段，財政補貼必不可少。這是促進生產力發展的必要之舉，也是科技創新的常態表現。



中國願意在平等基礎上，與美國和歐洲聯盟在世界貿易組織的框架內，就財政補貼問題交換意見。但是，中國在任何情況下都不會接受強加給中國的不實之詞。美國商務部長訪問中國，中國通信企業出售新一代移動通信電話，其中包含高端芯片，讓這位商務部長印象頗深。因此，無論是在美國國會聽證會上還是在歐洲出席會議期間，她反復強調對中國高端芯片實施制裁的必要性。當中國實現芯片自給自足，美國精心構築的芯片聯盟就會變成“馬其諾防線”，美國聯邦政府巨額財政補貼就會竹籃打水一場空。

