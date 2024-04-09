4月8日外交部例行記者會全文

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 中評社北京4月9日電（記者 海涵）外交部發言人毛寧4月8日主持例行記者會並回答中外記者提問，以下是問答全文：



總台華語環球節目中心記者：我們注意到，4月以來，東南亞國家掀起了一波高層訪華熱潮。印尼當選總統普拉博沃首次出訪首站即選擇中國。上周，王毅外長在廣西分別會見老撾副總理兼外長沙倫賽、越南外長裴青山、東帝汶外長賁迪拓。本周，泰國公主詩琳通、越南國會主席王庭惠、新加坡副總理王瑞傑到訪中國。發言人能否介紹更多情況？



毛寧：近日，多位東南亞國家領導人和外長相繼訪華，顯示了有關國家對發展對華關係的高度重視。



周邊是中國外交的優先方向，中國和東南亞國家是命運與共的好鄰居、好朋友、好夥伴。中方始終按照習近平主席提出的親誠惠容周邊外交理念，同周邊國家開展友好合作，增進理解互信，共同發展振興。中國與東盟已連續4年互為最大貿易夥伴。今年前兩個月，中國與東盟貿易總額就達到9932億元人民幣，增長8.1%。東南亞國家是共建“一帶一路”的重要合作夥伴，中老鐵路、雅萬高鐵、中馬“兩國雙園”等一大批合作項目促進了區域增長，惠及了地區人民。中國同新加坡、馬來西亞、泰國實現互免簽證，“中國—東盟人文交流年”將舉辦一系列豐富多彩活動，促進雙方民眾相知相親。



今年是和平共處五項原則發表70周年。我們願同周邊國家一道，傳承弘揚和平共處五項原則，踐行親誠惠容理念，深化利益融合，攜手構建和平安寧、繁榮美麗、友好共生的亞洲家園。



彭博社記者：據彭博社報導，美國近期就中國加強對俄羅斯支持向盟國發出警告，稱中方向俄提供用於軍事用途的衛星圖像、用於坦克的微電子設備和機床，以及用於導彈的材料，此外中俄還加強了太空合作。外交部對此有何評論？



毛寧：在烏克蘭問題上，中方始終秉持客觀公正立場，積極勸和促談，推動政治解決。中國不是烏克蘭危機的製造者和當事方。我們沒有也不會做從中漁利的事情。



中方一貫依法依規對兩用物項出口進行管制。有關國家不應抹黑攻擊中俄正常的國家關係，不應損害中國和中國企業的正當權益，更不應向中方甩鍋推責，挑動陣營對抗。

