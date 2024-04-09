中評關注：為何卓榮泰可能出線？新系出局？

卓榮泰被外界認為擔任“行政院長”呼聲高。（中評社 資料照） 中評社台北4月9日電（記者 黃筱筠）賴清德520即將上任，傳出民進黨前主席卓榮泰可望出任“行政院長”。若出身謝系的卓榮泰真的出線，意味賴清德檯面上要與新系切割。卓是賴近幾年少數信任的人，賴可完全掌控“行政院”，力拼施政有感。但若是如此，也凸顯賴找不到聲望高的社會人士出任“閣揆”，只能用身旁的人。



日前傳出賴清德就任後第一位“閣揆”，為了兼顧派系平衡可能是“正國會大師兄”林佳龍，也可能是卓榮泰，或前“行政院副院長”沈榮津等。但林佳龍透過幕僚提及賴並未徵詢，卻不斷有消息出來，頗有被消費之意。73歲的沈榮津日前被問到也說沒被徵詢，似乎卓榮泰可能性較高。



如果確定由卓榮泰擔任賴清德首任“行政院長”，這代表賴清德對於新潮流以及其他派系的不信任。卓榮泰過去屬於謝（謝長廷）系，之後因為身體因素有段時間淡出政壇，後來2018年蔡英文因為縣市長選舉失利請辭黨主席，卓榮泰當時被英系、高雄市長陳其邁，以及新系鄭文燦等中生代力拱補選黨主席。但也因為當選黨主席，在2020黨內初選蔡賴之爭，扮演挺賴的角色，卓榮泰與當時秘書長羅文嘉，與不同派系的賴清德建立互信關係。

