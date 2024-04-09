中評現場：馬英九駁斥開羅宣言非國際條約

中國人民抗日戰爭紀念館（中評社 張嘉文攝） 中評社北京4月9日電（記者 林艶）中國國民黨前主席馬英九率領“大九學堂”20名青年學子訪問大陸，4月8日上午馬英九一行參觀了中國人民抗日戰爭紀念館。馬英九在參觀過程中，再次提到抗戰歷史故事是他小時候的枕邊故事，中評社記者注意到，馬英九對抗戰史頗有研究，一路與中國人民抗日戰爭紀念館館長羅存康交流個不停。期間，馬英九還駁斥了外界關於《開羅宣言》並非國際條約的觀點。



眾所周知，1943年11月，中國、美國、英國召開開羅會議，並經斯大林同意於1943年12月1日將《開羅宣言》公佈於世。宣言從法律上明確了日本侵占台灣的非法性，確認了台灣是中國領土。對於外界有觀點否定《開羅宣言》的有效性或存在性，認為並非國際條約。馬英九昨日在看展覽過程中予以駁斥表示，“《開羅宣言》也出現在日本、美國和聯合國的條約集，這是跑不掉的，有人說那不是條約，只是歷史性文件，那是完全沒有國際法常識的人！它當然是條約！”



期間，馬英九在看展過程中還談起日本大屠殺中的“百人斬比賽”。他說，1937年，兩名日本軍官比賽砍人頭，野田毅砍殺了105人頭顱，向井敏明砍殺了106頭顱。又因不確定是誰先達到砍殺100頭顱之數，決定重新比賽。這兩個人後來也被抓回來，因構成戰爭罪及違反人道罪，經南京軍事法庭被判處死刑，並於1948年1月28日在南京中華門外雨花台刑場伏法。



此外，馬英九對中國抗戰歷史故事也如數家珍，參觀過程時不時駐足分享交流。比如在介紹港澳及海外僑胞對祖國抗日戰爭的支持與貢獻時，解說員提到了1939年2月20日馬來亞的一位僑胞李月美女扮男裝回國支持抗戰，充當司機在運輸中受傷才被發現是女兒身。馬英九對這位“巾幗女英雄”的故事非常熟悉，他補充說，當時李月美離家出走時並沒有告訴家里，到了以後才寫信告訴父母。緊接著，馬英九更是哽咽著分享了李月美信中的內容：“我熱愛我的父母兄弟，但在此時此刻，我更熱愛我的國家。”

