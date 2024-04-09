馬英九：堅持九二共識反台獨才能共創雙贏

馬英九在會見中致辭講話（中評社 林艶攝） 中評社北京4月9日電（記者 林艶）中國國民黨前主席馬英九率領“大九學堂”20名青年學子訪問大陸，北京市委書記尹力4月8日下午會見了馬英九一行。馬英九在開場致辭中表示，兩岸之間存在歷史遺留下錯綜複雜的關係，也有交流往來所遺留的事務性問題，但因為過去兩岸有“九二共識”作為共同政治基礎，堅決反對“台獨”，才能擱置爭議、擁有互信、共創雙贏。他也表示，未來會繼續推動兩岸青年交流，為兩岸和平發展更盡一份心力。



馬英九表示，今天早上帶著青年學子參訪中國人民抗日戰爭紀念館深有所感，1937年7月7日，國民革命軍第二十九師與日軍發生衝突，這場衝突被視為中國八年抗戰全面爆發的起點，也就是我們所熟知的七七事變。面對日本軍國主義侵擾，中國百姓奮起抵抗，同年年底12月13日卻發生慘絕人寰的南京大屠殺事件。馬英九也提到，去年在南京參觀侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館，內心十分哀痛，因此最後在留言簿留下“歷史絕對不可遺忘”，希望我們年輕人要深刻體會，中國人必須自立自強，才不會任人宰割。



馬英九表示，這次帶年輕朋友訪問大陸，為的就是繼續推動兩岸青年交流。他說，去年三月帶著學生來訪，七月邀請了大陸五所高校的學生回訪台灣，包括北大清華等等，在九天的行程當中，他認識了幾個很不錯的年輕朋友，也發現年輕人之間無所不談，相仿的年齡，關注的問題也更相近。這種渾然天成、欲罷不能的互動，更讓他確定兩岸間學生的交流之必要性。



馬英九說，我們邀請回訪台灣的五所高校中，其中就有來自北京的北京大學與清華大學，也是大陸最富盛名的高校。明天他會參訪北京大學，預計也會和去年來台灣的各校同學碰面，可以說是敘舊，也是讓兩岸青年交流更加溫。馬英九對尹力書記說，我知道您曾在俄羅斯求學五年，一定很深刻體會深入交流對年輕人的重要性。

