中評現場：鄭福來親歷七七事變 馬感慨萬千

馬英九對七七事變親歷者鄭福來說的話表示認同並叫“好”（中評社 林艶攝） 中評社北京4月9日電（記者 林艶）中國國民黨前主席馬英九率領“大九學堂”20名青年學子赴大陸訪問，4月8日上午馬英九一行在北京參觀了盧溝橋並與七七事變親歷者鄭福來親切互動。馬英九緊緊握著93歲老人鄭福來的手，並認真聆聽老人講述當年盧溝橋抗戰的故事。隨後，馬英九感慨地說，很認同鄭福來老先生說的，歷史是一面鏡子，我們必須告訴子孫，紀念抗戰不是為了延續仇恨，而是要記取教訓，自立自強，振興中華。



中評社記者現場看到，當馬英九走到盧溝橋西側的“橋面字碑”處見到老先生，並面帶笑容地向鄭老快步走去，並雙手緊握著老人的手。隨後，馬英九牽著鄭老的手一起來到了中間的媒體區。鄭老首先對馬英九一行表示歡迎，並做了自我介紹。93歲的鄭福來是土生土長的盧溝橋人，他曾經歷了盧溝橋七七事變，也經受過8年的亡國奴生活。作為盧溝橋事變的親歷者，他常年在盧溝橋上為參觀者義務講解抗戰歷史。



鄭福來表示，在那場戰爭中，我們中國老百姓真是生活在水深火熱，生靈塗炭、民不聊生。那麼，為什麼七七事變是在盧溝橋？這是因為盧溝橋坐落在永定河上，雨季水很大，而這條路是通往南方各省的咽喉要道。日本人在佔領三省後，還想佔領華北，並揚言要佔領全中國。最後，日本佔領了大半個中國。有人說，盧溝橋七七事變是突發事件。鄭福來表示，“不對，是早有預謀的”，因為日本人佔領了東三省以後還想佔領華北，而北面是京漢鐵路，要經過盧溝橋，他們要運兵、運物資。



鄭福來說，七七事變那年自己不滿7歲。馬英九聽後很是震驚。鄭福來老先生和馬英九講述了一個故事說，當年日軍炮轟宛平城時，不滿七歲的他跑了八九十里到姨姨家避難，一路跑的過程中不僅腳後跟磨破了，而且鞋粘在襪子上，襪子又粘在鞋上。有人幫他脫鞋時，直接連皮帶肉一起扒下來了。

