中評現場：尹力在京會見馬英九一行

北京市委書記尹力（右）會見馬英九一行（中評社 林艶攝） 中評社北京4月9日電（記者 林艶）北京市委書記尹力4月8日下午在北京飯店會見了來京訪問的中國國民黨前主席馬英九一行。



尹力對馬英九一行的到來表示熱烈歡迎，並與訪問團成員一一親切握手。在會見期間，尹力代表中共北京市委對馬英九一行到訪表示歡迎，並且表達了對台灣地震災情表達的慰問，尹力也表示如有需要北京願意提供有關幫助。



尹力表示，長期以來，馬英九先生堅持“九二共識”、反對“台獨”，為推動兩岸關係和平發展、深化兩岸交流交往作出了重要貢獻。近兩年清明期間，馬英九先生率團來大陸祭祖、尋根、參訪，身體力行弘揚中華民族慎終追遠、崇敬祖先的優良傳統，充分體現了作為炎黃子孫的家國情懷和民族大義，我們深表讚賞和敬佩。習近平總書記指出，不管遭遇多少干擾阻礙，兩岸同胞交流合作不能停、不能斷、不能少。北京作為中國首都，文化底蘊深厚、科技創新活躍、民生保障不斷完善、國內外交往頻繁，與台灣在科技文化、青年交流等方面合作空間很大。



尹力表示，我們願持續加強同台灣交流交往，促進民心相通、增進民生福祉，推動兩岸關係和平發展，早日實現中華民族偉大復興。青年關係兩岸未來，衷心希望兩岸青年團結友愛、勇擔重任，積極參與到推進祖國統一的大業中來。歡迎台灣同胞尤其青年朋友常來北京，像親戚一樣多走動、多交流。北京願意為台灣同胞投資興業、工作生活，提供更多發展平台、創造更好發展環境。

