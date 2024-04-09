中評現場：馬訪北京故宮難掩激動 宋濤陪同

馬英九和宋濤互動熱絡，左為故宮院長王旭東。（中評社 張嘉文攝） 中評社北京4月9日電（記者 張嘉文）馬英九8日下午參訪北京故宮博物院，由國台辦主任宋濤全程陪同，由於北京適逢不冷也不熱的天氣，加上北京故宮的雄偉建築加上壯觀景色，讓馬、宋兩人心情大好，過程中互動相當親切熱絡。



馬英九在參觀後發表談話時特別提到，自己心中難掩激動，歷經六百年興衰榮辱，故宮始終象徵中華民族，我們可以感受到中華文化的底蘊，以及歷朝歷代的萬千氣象。



馬英九也提到，台灣的台北故宮文物來自大陸的北京紫禁城故宮，五千多年華夏文化的菁華文物，在昔日戰亂中南遷，這是歷史的遺緒。但在他過去推動兩岸和解交流的過程中，就促成兩岸故宮互訪，台北故宮博物院與中國大陸故宮博物院已進行過幾次聯展，例如“富春山居圖”等特定展品的展出，都吸引大批台灣人觀賞。



馬英九率“大九學堂”20位學員赴大陸訪問，8日上午先到抗日戰爭紀念館及盧溝橋參觀，下午則在宋濤和國台辦副主任潘賢掌陪同下參觀北京故宮博物院，馬受到高規格禮遇，車隊直接從西華門駛入，北京故宮博物院長王旭東親自導覽，主要參觀結束後，也乘車至文物修復館舍觀看展覽。



馬英九下車後一見到宋濤，隨即親切握手，馬還說今天天氣真不錯，宋回應稱是，強調這天氣很適合參觀故宮，眾人先後參觀了太和殿，九龍壁、頤和軒等處。馬宋兩人互動相當親切。



由於8日正逢故宮閉館日，平常總是人山人海的場景沒出現，讓馬英九一行人拍照取景時都相當開心，馬英九和宋濤分別在太和殿和九龍壁前合影一起比讚。



馬英九在參訪後向媒體談話時也強調，台灣的台北故宮和大陸的北京紫禁城故宮，兩院故宮交流合作，從各自專業、專長，相互擷長補短，分享經驗，互惠互補，創造雙贏，實屬兩岸間良好的典範。文化交流是兩岸之間共同的語言，情感的共鳴，是任何刻意為之的手段或意識型態所切不斷的。