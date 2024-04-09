兩岸記者聚焦出彩中原　探索河南發展新篇

“行走都市圈·聚焦出彩中原”2024兩岸媒體聯合採訪活動歡迎晚宴（中評社 吳雨菲攝） 中評社鄭州4月9日電（助理記者 吳雨菲）4月8日，由河南省台辦精心策劃的“行走都市圈·聚焦出彩中原”2024兩岸媒體聯合採訪活動在河南鄭州啟動。此次活動旨在深入貫徹黨的二十大、二十屆二中全會精神，持續推動兩岸交流融合，同時結合鄭州都市圈的發展規劃，兩岸多家主流媒體及台青自媒體記者受邀參加。



當晚，河南省台辦為遠道而來的媒體朋友們舉辦了一場溫馨而熱烈的歡迎晚宴。省台辦副主任劉雋發表了熱情洋溢的致辭，他強調河南不僅承載著厚重的歷史文化底蘊，更展現出蓬勃的現代發展活力。他提到，中原科技城、中原醫學科學城、中原農穀建設的三大戰略布局，是河南緊跟國家政策步伐，書寫農業現代化新篇章的生動實踐。他期待記者們能夠用鏡頭捕捉河南的每一份精彩，用文字描繪河南的每一個故事，將河南的輝煌成就與進步傳遞給千家萬戶。



晚宴現場，河南省台辦宣傳處處長王超向在場記者詳細介紹了河南的美食文化。他提到，河南現已成為中國最大的麵製品、肉類和調味品的生產基地，享有“國民廚房”的美譽。果然，晚宴上，一道道色香味俱佳的豫菜讓記者們大飽口福。香醇濃鬱的燴羊肉、口感爽滑的燴面、甜而不膩的雞蛋甜湯……每一道菜都讓人回味無窮，味蕾在河南風味的盛宴中盡情舞蹈。記者們紛紛表示，這次晚宴不僅讓他們品嘗到了美食，更讓他們對河南的飲食文化有了更深的瞭解。



在接下來的一周裡，採訪團隊將踏上探訪河南的旅程，深入鄭州、禹州、許昌、開封、蘭考、新鄉等省內重要城市，全方位感受河南悠久的歷史文化底蘊和經濟蓬勃發展的強大動力。此次活動還將深入挖掘中原文化所蘊含的時代價值，進一步提升中原文化在兩岸的傳播力和影響力，為推動兩岸融合發展貢獻積極力量。