快評：“九二共識”關乎兩岸關係未來走向

中評社快評／北京市委書記尹力8日會見中國國民黨前主席馬英九一行，馬英九在開場致辭中再次提到“九二共識”。馬英九表示，兩岸之間存在歷史遺留下錯綜複雜的關係，也有交流往來所遺留的事務性問題，因為過去兩岸有“九二共識”作為共同政治基礎，堅決反對“台獨”，才能擱置爭議、擁有互信、共創雙贏。



馬英九一貫主張、堅定支持“九二共識”。馬英九曾指出，“九二共識”不應是一個政治符號，而是一個歷史事實。



1992年10月，兩岸中國人選擇以對話代替對抗、以溝通化解分歧、以協商促進合作，達成了各自以口頭方式表述“海峽兩岸均堅持一個中國原則”的“九二共識”。32年來，“九二共識”對兩岸建立政治互信、開展對話協商，發揮了不可替代的重要作用。



承不承認“九二共識”，關乎兩岸能否擱置爭議、擁有互信、共創雙贏，還關乎台海能否和平穩定，關乎兩岸關係未來的大局走向。“九二共識”不是一個名詞符號，更不是文字遊戲，是兩岸有關方面受權商談達成的，體現了兩岸同屬一個中國的歷史事實和法理基礎，是改善和發展兩岸關係的最大公約數。



2016年5月以來，民進黨當局拒不承認“九二共識”，直接導致兩岸協商談判中斷，官方聯繫溝通機制停擺，台海地區和平穩定受到嚴峻挑戰。又一個“520”即將到來，大陸正密切關注台灣新當局有何新的表態，如果繼續拒不承認、拒不接受“九二共識”，未來的台海局勢依舊會動盪不安。



今年是兩岸達成“九二共識”32周年。“九二共識”的歷史面貌十分清晰，沒有任何“模糊化”空間，任何人、任何勢力都否定不了、歪曲不了。不管民進黨當局承認與否，“九二共識”是兩岸關係的定海神針，至今依然具有強大的生命力。