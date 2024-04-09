馬英九鳥巢最高點打卡　讚嘆夜景很美

北京鳥巢外觀。（中評社 張嘉文攝） 中評社北京4月9日電（記者 張嘉文）馬英九8日晚間夜遊北京“鳥巢”，一行人登上鳥巢最高點打卡，馬大讚北京夜景很美，也留下活潑的打卡照。跟著馬英九一起走全程的台灣學生參訪團成員們，也各個驚呼由最高點看北京很不一樣，紛紛把握機會拿起手機自拍。



馬英九一行今天進入訪問大陸行的第八天，一行人上午先赴市郊的盧溝橋和抗日戰爭紀念館參觀，下午回市區參觀北京故宮，晚間將和北京市委書記尹力會見，接著再到奧林匹克公園內的“冰絲帶”（國家速滑館）及“鳥巢”（國家體育場）參訪，行程滿滿。但即便如此，馬英九在8日晚上前往“冰絲帶”與“鳥巢”參觀時仍精神奕奕。



“冰絲帶”為北京的國家速滑館，是2022年北京冬奧會和冬殘奧會期間速滑項目的比賽場地，館內的冰面約為12000平方公尺，是亞洲最大的速滑場地。“鳥巢”則是北京的國家體育場，是2008年北京奧運主場館，此後多位台灣歌手都曾在此開過演唱會。



馬英九在“冰絲帶”參觀時，館方邀請他倒進一瓶水，這些水會循環流進製冰處，成為滑冰場地的一部分，也有日前剛比賽完的選手，在場館內訓練時，特地來和馬英九打招呼。



馬英九隨後轉往“鳥巢”參觀時，對於解說員提到，鳥巢能容納9萬多名觀眾入場，感到非常驚訝，接著在館方人員引導下，一路爬樓梯往上，登上鳥巢的最高打卡點，留下珍貴的打卡照，過程中馬臉上都帶著笑容沒有倦意，看得出心情特別好。



有趣的是，馬英九在參觀完鳥巢最高點後，由於該處風大，館方人員幫他倒了一杯熱水暖暖身子，媒體對於馬喝水也上前拍攝，旁人笑稱“連喝水也要拍呀？”，馬英九回說“很高興我還值得拍！”讓現場一片笑聲。